Notion

你都用什麼工具作筆記呢？今天要跟大家分享的這款最近頗為熱門的筆記工具「Notion」，其實在上個月就接觸到了，不過一直想自己實際體驗之後，再跟大家分享真實感受，現在一個月過去了，若用簡單明瞭的話來形容它，我會覺得 Notion 是大腦的助理，能夠將生活大小事：團隊分工、工作管理、旅遊計畫、個人資料庫、筆記等全部整合再一起的好用工具，這樣說它好像很神奇，下面就來實際舉例，看看小編是如何使用這款強大的筆記工具？你也可以參考：Teams 微軟免費版職場協作軟體，結合群聊、檔案上傳、開會、會議提醒多項實用功能！

筆記工具推薦

△ 在開始使用之前，我想先大家來認識一下 Notion 的介面，它有網頁版也有電腦版，介面上差不多，上面我就用電腦版來做為範例。左邊的黃色區塊為新增筆記的區塊，右邊為筆記內容。

內建豐富模板

生產力工具

△ Notion 可以拿來規畫各種大工程、大型專案等，大型專案最困難的就是要把大任務切割為很多小任務，並且將工作指派出去，然後再追蹤進度，基本上如果沒有好好的紀錄，很容易就七零八落，甚至讓專案開天窗。

然而，Notion 內建了許多常用的模板，模板內已經有現成的結構，像是：正在做、還沒做、已完成等，使用者只需要將對應的工作填入就可以了。模板的大分類有人資、行銷、個人、產品經理、銷售、支援等，每個大分類點進去都還有語多小分類可以挑選。

Notion 教學

△ 模板固然好用，但是有些更個人化的紀錄，就得自己動手新增會更方便一些，其中 Notion 所有功能中，我覺得最好用的就是「資料庫」功能。以上圖為例，我整理了日本寺廟附近的住宿清單。

Notion

△ 整理完成之後，我可以再我建立好的資料庫中，直接篩選住宿的類型、食宿等。

Notion 好用嗎

△ Notion 就會幫我挑出符合條件的住宿清單。若是用再大型專案的規劃，可以透過資料庫的方式，快速找到相關廠商、進度等相關資訊的追蹤。

Notion

△ Notion 可呈現的形式相當豐富，其中我最喜歡的就是這個 Toggle List，它是運用小分類收納再大分類的形式，一層一層展開相關資料，可以非常有條理、系統的整理資料！當然還有其它形式，像是 Checking List 勾選清單、引言、表格等，甚至可以嵌入 Google Doc、Google Drive、YouTube、Google 地圖等，大家自己來挖掘更多功能~

Notion怎麼用

△ 若你是老闆、組長、主管，想要了解團隊分工狀況、指派工作，直接用 Notion 也可以輕鬆完成，未辦、即將辦理、處理中、已完成，所有工作進度一清二楚，甚至可以直接在各工作下方，看到負責人的頭像、名稱，這樣就能夠非常容易追蹤每個人的工作情形。

Notion模板

△ 你以為自己做完紀錄就沒事了嗎？不！Notion 還可以透過複製連結，分享給其它非 Notion 會員的使用者。

Evernote 替代工具<span id=" />

△ 非會員點開分享網址後，直接就能夠看到你所提供的資訊！Notion 免費會員使用限制為 1000 個 Block，對於大家來說一般使用是非常足夠的！只能說它是一款足以代替 Evernote、Trello 等工具，它的好用必須從你下載開始，趕快去探索出屬於自己的用法吧：

https://www.notion.so/

Windows 免安裝版：
Notion 2.0.1.7z（GOOGLE下載）
Notion 2.0.1.7z（1DRV下載）
Notion 2.0.1.7z（MEDIAFIRE下載）
Notion 2.0.1.7z（RAPIDGATOR下載）
Notion 2.0.1.7z（本站下載）
檔案大小：41.78 MB

Mac 版本：
Notion 2.0.1.dmg（NOTION-STATIC下載）
Notion 2.0.1.dmg（GOOGLE下載）
Notion 2.0.1.dmg（1DRV下載）
Notion 2.0.1.dmg（MEDIAFIRE下載）
Notion 2.0.1.dmg（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：70.97 MB

Notion （App Store 下載）
Notion （Google Play 下載）

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