Desktop Diary 電腦日記軟體

你有寫日記的習慣嗎？或是每天的工作都需要紀錄呢？我只能說就算不寫日記，也要保持良好的紀錄習慣，尤其上班族最好得如此，不要忙了整天都不知道在忙什麼，這次限時免費的是 Desktop Diary 電腦日記軟體，可以讓你很方便的紀錄每天所發生的事情，無論你是想要寫日記、記帳、紀錄工作、約會日記等等，這款簡單的工具或許就可以派上用場，限時免費直接取得唷！

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△ 開啟軟體後點選 Enter License Key。

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△ 接著輸入活動所取得的序號，之後點選 OK 註冊。

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△ 看到以上畫面代表順利註冊成功囉！！！

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△ 既然是日記工具，當然是需要一點隱私的，因此在使用時請設定帳號與密碼，預防被人直接窺看日記。

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△ 使用方式相當簡單，軟體上方是月曆，點選日期後就可以直接在下方撰寫內容，只支援簡易的文字模式，無法加入圖片或是檔案，雖然說無法附加檔案是有點可惜，不過像我就很愛純文字的紀錄，覺得這樣恰到好處啊！

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免安裝版：
Desktop Diary 1.4.7z（GOOGLE下載）
Desktop Diary 1.4.7z（1DRV下載）
Desktop Diary 1.4.7z（MEDIAFIRE下載）
Desktop Diary 1.4.7z（RAPIDGATOR下載）
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