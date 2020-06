事情很多很多,常常忙到忘事,你有這樣的困擾嗎?是否缺乏一個小幫手來幫忙呢?Efficient To-Do List 是款 ToDo 待辦事項的小工具,可以將未來即將處理的事情先登記起來,像是一種行事曆的備忘,不過更多了完成進度、優先順序、標籤等等功能,若是負責專案與報告等等工作,會有非常多的細節要處理,這時這樣的待辦事項工具就很實用唷!Efficient To-Do List 原本是有免費版本的,不過現在沒有啦~所以現在限時免費來了,可以免費使用一年正式版本。

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD EFFICIENT TO-DO LIST NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的序號。免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體之後,將剛剛所取得的序號填入,點選註冊啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉!

使用介紹部分參考之前免費的說明,基本上是類似的!

新增一個主題可以設定開始日期、截止日期,狀態設定包含未開始、進行中、已完成、正在等待其他人(這很妙)與已推遲,還能自己設定優先順序與完成綠,標籤功能只有簡易的顏色分別,專業版才可以自訂標籤名稱與群組。

能添加附件這功能還頗不賴的,很多 ToDo 工具功能上也很不錯,但是沒有附件功能就很可惜,如果要做會議紀錄的話,可以添加每一次的會議紀錄,長期使用下來也非常豐富。

能設定週期性的任務,很適合具有週期性的工作任務。

備註功能可以像 Word 那樣編輯文字,坦白說這功能還頗不錯的,可以對內文標註重點,真的很方便唷!

專業版本功能比較:http://www.efficienttodolist.com/freeedition.htm

http://www.efficienttodolist.com/

免安裝版:

EfficientToDoList Portable 5.60.7z(GOOGLE下載)

EfficientToDoList Portable 5.60.7z(1DRV下載)

EfficientToDoList Portable 5.60.7z(MEDIAFIRE下載)

EfficientToDoList Portable 5.60.7z(RAPIDGATOR下載)

EfficientToDoList Portable 5.60.7z(MEGA下載)

檔案大小:13.86 MB

安裝版:

EfficientToDoList 5.60.exe(EFFICIENTDOWNLOAD下載)

EfficientToDoList 5.60.exe(GOOGLE下載)

EfficientToDoList 5.60.exe(1DRV下載)

EfficientToDoList 5.60.exe(MEDIAFIRE下載)

EfficientToDoList 5.60.exe(RAPIDGATOR下載)

EfficientToDoList 5.60.exe(MEGA下載)

檔案大小:15.98 MB