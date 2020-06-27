事情很多很多，常常忙到忘事，你有這樣的困擾嗎？是否缺乏一個小幫手來幫忙呢？Efficient To-Do List 是款 ToDo 待辦事項的小工具，可以將未來即將處理的事情先登記起來，像是一種行事曆的備忘，不過更多了完成進度、優先順序、標籤等等功能，若是負責專案與報告等等工作，會有非常多的細節要處理，這時這樣的待辦事項工具就很實用唷！Efficient To-Do List 原本是有免費版本的，不過現在沒有啦～所以現在限時免費來了，可以免費使用一年正式版本。

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD EFFICIENT TO-DO LIST NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體之後，將剛剛所取得的序號填入，點選註冊啟動。

△ 看到以上畫面就代表啟用成功囉！

使用介紹部分參考之前免費的說明，基本上是類似的！

新增一個主題可以設定開始日期、截止日期，狀態設定包含未開始、進行中、已完成、正在等待其他人（這很妙）與已推遲，還能自己設定優先順序與完成綠，標籤功能只有簡易的顏色分別，專業版才可以自訂標籤名稱與群組。

能添加附件這功能還頗不賴的，很多 ToDo 工具功能上也很不錯，但是沒有附件功能就很可惜，如果要做會議紀錄的話，可以添加每一次的會議紀錄，長期使用下來也非常豐富。

能設定週期性的任務，很適合具有週期性的工作任務。

備註功能可以像 Word 那樣編輯文字，坦白說這功能還頗不錯的，可以對內文標註重點，真的很方便唷！

專業版本功能比較：http://www.efficienttodolist.com/freeedition.htm

http://www.efficienttodolist.com/

免安裝版：

EfficientToDoList Portable 5.60.7z（GOOGLE下載）

EfficientToDoList Portable 5.60.7z（1DRV下載）

EfficientToDoList Portable 5.60.7z（MEDIAFIRE下載）

EfficientToDoList Portable 5.60.7z（RAPIDGATOR下載）

EfficientToDoList Portable 5.60.7z（MEGA下載）

檔案大小：13.86 MB

安裝版：

EfficientToDoList 5.60.exe（EFFICIENTDOWNLOAD下載）

EfficientToDoList 5.60.exe（GOOGLE下載）

EfficientToDoList 5.60.exe（1DRV下載）

EfficientToDoList 5.60.exe（MEDIAFIRE下載）

EfficientToDoList 5.60.exe（RAPIDGATOR下載）

EfficientToDoList 5.60.exe（MEGA下載）

檔案大小：15.98 MB