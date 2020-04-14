去聽講座、學習或是開會時，該用什麼軟體做筆記呢？小編最近發現「心智圖」是不錯的方式，當自己回頭看筆記時，可以快速看懂筆記重點，邏輯脈絡也相當清楚，雖然有許多心智圖線上工具，但網路不穩時，就要靠今天小編要跟大家分享的 Freeplane 心智圖軟體，最大的好處就是可以離線編輯心智圖，除了不需要連線就可以作業之外，對於電腦快要沒電的你關掉 Wi-Fi 或許也可以延長使用時間唷。線上心智圖你可以參考：Whimsical 線上免費繪製心智圖工具，把腦中的想法具象化的好方法

這款 Freeplane 心智圖軟體為免費開源軟體，下載並安裝後就可以直接打開使用，介面支援繁體中文檔，一開啟後就會看到如上圖的畫面，大概就是展示 Freeplane 本身可以做到什麼程度~

我們點擊左上方的「檔案」>「新增心智圖」來建立全新的心智圖。

建立好心智圖之後，按下「編輯」>「新增子節點」，就可以開始延伸自己的心智圖觸角囉。Freeplane 這款心智圖工具，雖然沒有華麗的介面，不過還算堪用，基本的功能能用到，能讓我成功記下筆記就夠了。

朝著文字按下右鍵，可以看到更多功能選單操作，所有的文字、背景顏色都可以自訂，根據自己容易閱讀的習慣來做調整即可。Freeplane 也支援不同層級的節點展開、收起，一層一層式的收納，在整理大觀念總複習時特別實用~

當然 Freeplane 也可以插入圖片，形成一個圖文並茂的筆記。

當心智圖完成時，輸出支援豐富的格式，包含常用的 PDF、PNG、JPG、XML、SVG 等，當然也可以存成編輯檔 .mm 格式，下次可以再次用 Freeplane 開起來繼續編輯 ~ 這款工具可以下載起來當作備胎使用，當使用線上心智圖工具時，發現網路不順、網頁進不去、沒網路的情況下，Freeplane 就可以派上用場啦！

https://sourceforge.net/projects/freeplane/

免安裝版：

FreeplanePortable 1.8.1.7z（GOOGLE下載）

FreeplanePortable 1.8.1.7z（1DRV下載）

FreeplanePortable 1.8.1.7z（MEDIAFIRE下載）

FreeplanePortable 1.8.1.7z（RAPIDGATOR下載）

FreeplanePortable 1.8.1.7z（MEGA下載）

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