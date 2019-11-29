ZhiMap

最近發現大家對於心智圖的需求非常大，所以又找來了一款線上心智圖工具 ZhiMap，其實線上心智圖工具真的非常好用，因為打開瀏覽器就可以直接使用，不必安裝任何 App，這款線上有心智圖工具還支援多人共同協作、插入圖片、插入數學公式、markdown 備註等超方便的功能，對於想要做筆記、有系統的整理知識、寫企劃案的朋友，都可以把這款線上心智圖工具收下來，隨時要使用就可以直接打開啦！

ZhiMap

△ 這款工具是大陸的工具，但是不用擔心，它支援繁體中文，不過在登入前會需要用微信掃描來登入，需要登入的原因是因為你的心智圖將會儲存在你的帳號中，下次登入時就可以直接打開找到你的心智圖啦。

ZhiMap

△ 登入之後可以看到左半部有一串清單，這邊能夠分類心智圖，包含：我的心智圖、收藏、協作、回收桶等，能夠用快速的分類找你所建立的心智圖，雖然心智圖在初期還不多的時候這些功能看來沒有什麼，但是長期累積很多心智圖之後，這邊的分類功能就會越來越重要，我們可以點擊上方的新建導圖來新增一個全新的心智圖。

ZhiMap 線上心智圖工具

△ 點擊新建導圖之後，就可以開始畫你的心智圖啦，至於心智圖到底可以做什麼事情呢？可以快速的幫助我們離清思緒，像是做筆記、提案、計畫案、知識整理等，都可以用心智圖有系統、有邏輯的記錄下來。

線上心智圖工具

△ 在文字的部分，可以任意的調整大小、顏色、粗體、底線等基本的文字格式，文字格式部分，比起其他線上心智圖工具還彈性，可以做更多元調整，讓日後閱讀更加容易。

ZhiMap

△ 這款工具還支援圖片上傳，若你是做筆記的話，可以用圖片輔助，在上方的部分也可以插入連結、新增數學公式等，ZhiMap 真的是非常強大的一款線上工具。

心智圖工具

△ 有時候一個計劃案的規劃不一定是一個人，可能是很多人一起合作，那這款心智圖也支援線上多人協作功能，這是一個比較少見的功能，傳送給朋友共同協作連結時，需要透過微信來邀請，因此你必須先加入同事或好友的微信帳號就可以多人協作囉。

心智圖軟體

△ 完成心智圖之後，輸出心智圖的格式支援：圖片、PDF、Word 等多款格式，直接按下確定就能夠下載到電腦中，如果有心智圖需求或常常需要規劃事情時，這款工具非常推薦喔！下面的傳送們趕快收下來吧～

傳送門：ZhiMap 線上心智圖工具

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