GitMind VIP 序號

上課、會議等等需要將思考視覺化的情況下，「心智圖」絕對是最好的輔助工具之一，心智圖工具到底該用哪一款呢？今天小編要跟大家分享 GitMind 這款我自己最愛用的心智圖工具，其實我們之前就有分享過 Gitmind 線上版，不過當時還只有線上版，現在它們家進化到電腦版、手機版都推出了，而且最近推出了 Gitmind VIP 限時免費活動，原價 23.94 美金的 VIP 資格，現在能夠免費取得，常用心智圖的朋友，可不要錯過拿免費 VIP 的機會啦。

GitMind VIP

進入 GitMind 限時免費活動頁面，點擊下方按鈕取得這次的限免序號。

免費心智圖

可以透過分享或輸入 Email 來換取免費序號。

心智圖 app

小編輸入 Email 後，就可以取得這次的載點及序號，文章後面幫大家放好載點啦，直接點擊就可以下載。序號這次也都一樣，輸入如果失效就表示限時免費已結束，有需要的朋友請開燈領取囉F738F-3081G-C75GF-D3FBB 

GitMind 教學

接著安裝 GitMind。

心智圖軟體推薦

安裝後開啟，點擊「登入/註冊」來啟用序號。

心智圖教學

沒帳號的朋友可以註冊一個，或用 Google、FB 帳號快速登入。

GitMind VIP

登入後點擊自己的帳號，來到「個人中心」>「激活碼」，將此次的序號貼上，按下激活會員。

GitMind VIP

這樣就可以成功啟用 VIP 帳號囉，此次的序號是六個月的 VIP 權限。那 Gitmind 免費帳號跟 VIP 差異在哪邊呢？

免費服務包括：
1. 無限的心智圖
2. 無限圖片上傳
3. 文檔匯出受限制
4. 保存文檔到 GitMind 雲端
5. 共用和協作編輯心智圖
6. 查看和還原歷史操作記錄

付費服務包括：
1. 無限的文檔匯出
2. 專屬電子郵件説明和支援

GitMind VIP

開通 VIP 後就可以盡情使用 Gitmind 囉，如果不知道怎麼開始畫心智圖的話，裡面也有豐富的模板可以使用，大家趕快先下載起來並開通 VIP 資格吧。

電腦版下載：
GitMind 桌面版（Windows 下載）

手機版下載：
GitMind 手機版（App Store 下載）
GitMind 手機版（Google Play 下載）

限時免費 GitMind VIP 序號，解鎖心智圖完整功能 相關文章

訪客留言

限時免費 GitMind VIP 序號，解鎖心智圖完整功能 參考資料

電腦玩物
2021/9/5 · 之前在電腦玩物分享過：「 Google 文件朝 Notion 進化，推出 smart canvas 7 種筆記資料協作功能 」，當時有許多新功能都還在陸續更新，我也是在之後幾個月才慢慢體驗了其中某些很有用的功能， 其中就包含了今天要跟大家分享的「會議記錄（ Meeting Notes ）」這個 ...
免費概念圖製作工具推薦，學生&amp;職場人士必備 - GitMind
2021/5/8 · Mind42 推薦指數： 定價：免費 支援繁體中文： Mind42也是一款基於web服務的線上概念圖製作工具，如果你不想下載任何軟體，那麼這款軟體也可以説明你。該軟體已經配備了基礎的實用功能，例如縮放、鳥瞰和折疊，可以快速瞭解大致的概念圖內容。 ...
2021年最佳的8款流程圖軟體 - GitMind
2021年6月4日 — 想使用流程圖來更好表達你的想法和步驟？這裡為你準備了8款超讚的流程圖製作軟體，既有免費線上使用的，也有適合專業人士的工具，幫你高效完成工作！
研究計畫專題式服務系統|NARLabs
GitMind 線上免費心智圖、流程圖製作工具，支援協同編輯與雲端儲存功能 Google One雲端儲存服務新增裝置備份功能 目前僅支援Android平台 東京電玩展 5G 成焦點，雲端遊戲市場有望年增 30% 華碩與國家中山科學研究院簽署合作備忘錄，攜手雲端運算及 ...
OpenShot 免費中文版影片剪輯軟體，何必用精簡版的威力導演
2016/11/22 · 2020年補充，新的推薦選擇：Shotcut 免費中文版影片剪輯軟體教學，效能快，內建影音特效 2018 年補充： 這篇介紹免費開源軟體的文章，獲得很多轉載，不過在更多朋友的使用經驗下，也要先跟大家說明，這款免費軟體在效能上、介面設計上，還是不比正式的威力導演順手 ...
PChome 24h購物
PChome24h購物首創全台保證24小時到貨，擁有超過170萬種商品24小時到貨、台北巿6小時到貨（試營運），是台灣最多商品在庫的購物網站，隸屬台灣最大的電子商務集團PChome網路家庭（8044-tw）旗下，是台灣消費者網路購物的首選。
GitMind 心智圖免費線上設計工具教學，可雲端共同編輯 - 瘋先生
2020年6月15日 — 不僅如此，GitMind這款工具還同時支援團隊線上協做、一鍵快速分享給你的朋友、甚至遠端自動儲存的功能，這次就讓瘋先生帶你來看看這工具如何使用。
Coggle 最好用免費線上心智圖軟體教學：簡單卻強大 - 電腦玩物
當然，製作完成的「 Coggle 」 心智圖提供了下載到硬碟的功能，可以轉換成PDF、 PNG、純文字或是FreeMind 格式檔案。 雖然說「 Coggle 」 上的一些超連結、圖片功能當轉換 ...
2021年5個最佳心智圖軟體 - GitMind
2021年6月11日 — 海量的各類模板任意使用. 二、Mindmeister. 一款免費線上心智圖軟體，可同時在Windows、Mac、iOS、以及Android等多個設備 ...
阿榮福利味 - 免費軟體下載
三、反盜版聲明：本站支持正版軟體，絕不提供破解版、註冊碼、註冊機、序號...等違法內容。 四、站上軟體有毒嗎？為什麼解壓縮後沒有檔案？為什麼下載後就被防毒軟體刪除了？ 五、如須檔案解壓縮密碼請輸入：「azo」或「阿榮福利味」！