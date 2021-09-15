上課、會議等等需要將思考視覺化的情況下，「心智圖」絕對是最好的輔助工具之一，心智圖工具到底該用哪一款呢？今天小編要跟大家分享 GitMind 這款我自己最愛用的心智圖工具，其實我們之前就有分享過 Gitmind 線上版，不過當時還只有線上版，現在它們家進化到電腦版、手機版都推出了，而且最近推出了 Gitmind VIP 限時免費活動，原價 23.94 美金的 VIP 資格，現在能夠免費取得，常用心智圖的朋友，可不要錯過拿免費 VIP 的機會啦。

進入 GitMind 限時免費活動頁面 ，點擊下方按鈕取得這次的限免序號。

可以透過分享或輸入 Email 來換取免費序號。

小編輸入 Email 後，就可以取得這次的載點及序號，文章後面幫大家放好載點啦，直接點擊就可以下載。序號這次也都一樣，輸入如果失效就表示限時免費已結束，有需要的朋友請開燈領取囉F738F-3081G-C75GF-D3FBB

接著安裝 GitMind。

安裝後開啟，點擊「登入/註冊」來啟用序號。

沒帳號的朋友可以註冊一個，或用 Google、FB 帳號快速登入。

登入後點擊自己的帳號，來到「個人中心」>「激活碼」，將此次的序號貼上，按下激活會員。

這樣就可以成功啟用 VIP 帳號囉，此次的序號是六個月的 VIP 權限。那 Gitmind 免費帳號跟 VIP 差異在哪邊呢？

免費服務包括：

1. 無限的心智圖

2. 無限圖片上傳

3. 文檔匯出受限制

4. 保存文檔到 GitMind 雲端

5. 共用和協作編輯心智圖

6. 查看和還原歷史操作記錄

付費服務包括：

1. 無限的文檔匯出

2. 專屬電子郵件説明和支援

開通 VIP 後就可以盡情使用 Gitmind 囉，如果不知道怎麼開始畫心智圖的話，裡面也有豐富的模板可以使用，大家趕快先下載起來並開通 VIP 資格吧。

電腦版下載：

GitMind 桌面版（Windows 下載）



手機版下載：

GitMind 手機版（App Store 下載）

GitMind 手機版（Google Play 下載）