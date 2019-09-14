思緒太多元與發達的時候，到底要如何整合腦袋裡的資訊？以往很多人都用紙筆來記錄，不過手寫很難調整順序，或是建立更多的關聯性，所以很多厲害的人會使用 GitMind 心智圖工具來整理，也稱為流程圖、思緒圖、腦圖與關係圖等等，總之就是能夠有效地整理腦中的資訊，建立一層一層的關係，然後把想要的記錄下來規劃妥當，更確認階層關係，也可以建立關聯，一開始或許很難想像該如何做，不過心智圖也沒有什麼訣竅，先把想到的畫上去就對了！之後就可以更佳清楚思緒脈絡，讓想法可以轉換成圖表，我們一起來使用 GitMind 吧！

流程圖的工具軟體很多，這次分享的 GitMind 是線上的工具，是非常簡單可以上手的流程圖工具，內建多種主題與樣式可以套用，方便直覺的編輯功能，而且可以建立個人帳號，將流程圖直接雲端儲存，甚至可以邀且別人一起協同編輯，任何專案都可以直接透過連結分享出去，匯出功能支援直接儲存圖檔或是 PDF，基本功能算是完整，很推薦大家趕快加入書籤，成為大家得力的輔助工具。

△ 第一次建立新的檔案，會有基本的樣式，簡單來說就是樹狀圖，不過呈現方式可以有很多種，後續都可以做調整。

△ 從左側可以直接套用各種主題風格，馬上選擇自己順眼的風格樣式，之後可以自己再細節調整都沒有問題。

△ 預設的風格其實很好看，馬上就有一種非常清楚的感覺，流程圖基本上會自動配置每個的項目的位置，這也是這款工具的方便之處，我們在使用上只要清楚的將思緒寫出來，GitMind 就會自動配置到適合的位子。

△ 接著我們來按到選單上的「佈局」按鈕，雖然是樹狀圖，不過也有多種呈現方式，有分左右兩邊、同一邊、往下延伸或是直線類型，基本上樹狀思緒是不變的，只是佈局不同，這個就算之後再更改也不影響結構。

△ 加入節點是心智圖主要功能，就按照思緒繼續走下去就對了！

△ 流程圖在製作時偶爾會調整位置，久了就會稍微亂一些，拖曳的時候當你看到綠色的區域，代表你只要拖曳到那個地方，他就會自動幫你配置好預設的位置，會與其他的項目對齊，這個是整圖表時相當重要的功能。

△ 整理項目先點選該項目之後，點選主功能的整理佈局按鈕，同樣的也會自動回歸到預設的位置，這個小技巧一定要先學會唷！

△ 點選到每個項目之後，可以調整文字字型、文字大小、粗體、斜體、顏色與底色，最後一個掃把按鈕是清除格式。樣式其實不是優先調整選項，先把思緒寫下來比較重要，除非希望以顏色來區分，或是希望整體視覺更完整。

△ 調整了節點樣式之後，希望同層的結構都能有相同的外貌，這時候就得用到複製功能，點選項目之後再點選油漆刷的功能，他就會將目前的樣式複製起來。

△ 之後再點選其他節點，就會馬上套用上相同的樣式，這功能也是必學的，未來調整速度才會快，不用一個一個慢慢調整。

△ 網頁工具支援右鍵選單功能，更符合軟體介面的操作，複製功能支援整串的複製，快捷鍵也還支援大家常用的複製、貼上、回復功能，讓大家在製作上可以更順手是真的！

△ GitMind 有一點我覺得還不錯，就是可以加入小圖章的功能，讓順序更清楚明白，數字有 1-9 可以使用，更多的話就沒有囉！我覺得若是數字還可以分別配色的話，或許使用上會更好。

△ 圖章還有進度小圓餅圖可以使用，未來當企劃正在執行時，可以透過進度功能來追蹤每個項目的狀態，這功能也是相當相當推薦的。

△ 若是要雲端存檔的話，請註冊帳號後登入，就可以將流程圖儲存在網路上，隨身要取用都很方便。

△ 登入帳後之後，就有分享與匯出功能，分享功能會產出一個連結，只要擁有連結的人都可以直接查看流程圖，當然只是唯獨模式！

△ 匯出功能可以儲存成 PNG、JPG 的圖片格式，也能輸出成 PDF 檔案，文字檔是最簡單的模式。

△ 有了帳號之後，檔案編輯就可以邀請成員一起協作，大家一起整合思緒時就很方便，創意發想很多都是這樣來的！

△ 當同事或朋友收到邀請連結之後，必須要申請帳號後才可以一起開始編輯，之後就可以一起來工作囉！

心得總評，心智圖、流程圖工具曾經介紹過很多款，厲害的工具項目非常多、也非常細，這會讓初學的人感到害怕與不知道如何開始，GitMind 我稍微使用了一下，我覺得真的是非常簡單的，有時候整理思緒就是簡單快速就好，若是還要煩惱工具該如何使用就太過複雜，而 GitMind 就是這一款簡單的工具，基本該有的功能都具備，樣式風格上也很好看，有大家縮熟悉的快速鍵功能，要更精美的樣式也都能自己調整，整體滿意度非常不錯，在這裡推薦給大家囉！

GitMind：https://gitmind.com/tw/