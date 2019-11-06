流程圖

你有聽說過心智圖嗎？心智圖是一個可以幫助自己釐清腦中想法的方式，在對岸可以說是相當熱門，但是台灣好像就沒有這麼盛行，今天要來跟大家分享一款線上畫心智圖的工具 Whimsical，完全不需要下載任何 APP 就可以把自己腦中的想法具象化，用系統化、視覺化的方式呈現出來，趕快跟著小編一起來看看吧。你也可以參考：Mindomo 跨平台心智圖、思維導圖工具，整理思緒就靠這款工具

whimsical

△ 首先進入 Whimsical 心智圖首頁之後，在右上方的位置點擊 Sign Up 來註冊一個新的帳號，會需要註冊帳號是因為之後新增的心智圖記錄，都會存在你的帳戶中，登入之後就可以查看所有新增的心智圖。

思維導圖

△ 註冊過程不會太複雜，可以用 Google 一鍵快速註冊登入。

心智圖工具

△ 註冊完畢之後，點擊最右邊的新增心智圖，就可以開始繪圖囉，這個網站除了心智圖以外，還有其他的服務，例如新增便利貼、流程圖等等，不過我們這邊還是把重點放在心智圖，其他的大家就自己去摸索囉。

心智圖軟體

△ 左方是工具列，能夠新增心智圖、拉箭頭、新增文字、圖片、圖示、連結等， 點擊心智圖區塊，上方則是會跳出粗體、斜體、新增註解、插入連結等功能。

線上心智圖

△ 心智圖還支援文字直接拖曳，拖曳之後就可以自動與其他心智圖做連結。

whimsical

△ 功能相當簡單，操作也很直覺，點擊左方的工具列幫心智圖加上可愛的小圖示，能夠美化心智圖，看起來圖文並茂。

whimsical

△  編輯完畢之後，點擊右上角可以直接輸出，輸出的形式包含連結、匯出、複製圖片、列印等多種形式，對於分享心智圖來說算是非常便利，如果你有繪製心智圖的需求，卻不想下載 App 的話，可以把這款 Whimsical 線上畫心智圖工具收藏起來喔！

Whimsical 心智圖：https://whimsical.com/mind-maps/

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