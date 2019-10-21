Mindomo 心智圖、思維導圖工具

心裡想法越多，心中的創意越多，越需要透過整理來達成一個完整的思緒，心智圖工具是目前最方便的工具之一，之前有分享過網頁版 GitMind 線上免費心智圖，這次與大家分享 Mindomo 跨平台心智圖，除了支援線上雲端版本之外，也支援 Windows、Mac、Linux、Android 與 iOS 版本，這款軟體使用起來簡單方便，以前的心智圖有些會很複雜不好操作，現在真的已經越來越簡單，整理思緒的工具越來越容易上手，而且內建的風格也很好看，輕鬆就可以完成看起來很專業的思維導圖，限時免費當然不能錯過！

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/mindomo-9-14/

Mindomo 心智圖、思維導圖工具

△ 開啟活動網頁之後，點選 Download Now Mindomo 9.14，就可以下載到活動用的壓縮檔案。

Mindomo 心智圖、思維導圖工具

△ 壓縮檔案內有這次活動的安裝檔案，也有這次活動使用的序號，也替大家準備好免安裝版本了，可以到文末下載唷！

Mindomo 心智圖、思維導圖工具

△ 開啟軟體之後，可以在左側選單最下方找到語言選項，可以切換成大家所習慣的繁體中文，要認證軟體請點選「憑證資訊」。

Mindomo 心智圖、思維導圖工具

△ 點開憑證資訊之後，請將活動用的認證資訊貼上，請注意是包含完整的 Name、Key 與 Date 都貼上去，之後點選驗證。

Mindomo 心智圖、思維導圖工具

△ 成功的話就可以看到認證資訊顯示出來！

Mindomo 心智圖、思維導圖工具

△ 心智圖內建有多種樣式可以使用，大家在建立之前，先想想看大概會是什麼模樣，其實這之後是可以更改的。

Mindomo 心智圖、思維導圖工具

△ 內建多種風格樣式可以套用，要專業的風格一點都不難唷！

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△ 每個節點右上角都有一個小箭頭，可以方便展開功能選單，要插入標題、次標題、剪下、複製等等都非常簡單。

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△ 每個節點的樣式都可以自己做設定，內建提供了很多樣是可以直接套用。

Mindomo 心智圖、思維導圖工具

△ 心智圖的樣式很多元，在設計當中是可以更改的唷！更多的操作使用交給大家自己試試看囉！

https://www.mindomo.com/zh/mind-mapping-software

免安裝版：
Mindomo 9.1.6.7z（GOOGLE下載）
Mindomo 9.1.6.7z（1DRV下載）
Mindomo 9.1.6.7z（MEDIAFIRE下載）
Mindomo 9.1.6.7z（RAPIDGATOR下載）
Mindomo 9.1.6.7z（HAMICLOUD下載）
檔案大小：75.77 MB

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