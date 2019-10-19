要跟朋友分享大型檔案你會怎麼做呢？其實 Google Drive 雲端硬碟是一個不錯的分享方式，把檔案傳到自己的硬碟上，複製個網址貼給朋友就完成了，這大家都知道，但是下載時如果太多人下載，可能會遇到流量限制的問題，或是我們下載別人存在雲端硬碟上的檔案，也可能會遇到同樣的問題，當遇到下載限制時，有沒有辦法可以突破限制呢？今天就來跟大家分享吧。

△ 如果你常跑各大論壇，可能會對上面這個圖片感到熟悉，當發起帖子的人，用 Google Drive 雲端硬碟作為下載連結，太熱門導致太多人下載時，你可能就會看到上面這個畫面。

△ 那要如何突破這個限制呢？其實很簡單，只要對著檔案點擊建立副本，學會這個技巧就可以輕鬆突破限制了！

這個技巧的原理，在於原本上傳檔案的擁有者是屬於上傳者的，而建立副本之後擁有者就會變成自己，也就是再自己的雲端硬碟裡建立一個一模一樣的檔案，就等於從自己的雲端硬碟下載檔案，這樣就解決了太多人下載的流量限制。

△ 比較需要注意的地方是 Google Drive 雲端硬碟在建立副本之後，副檔名後面會有「的副本」三個字，這樣會導致檔案下載之後無法開啟，因為對於電腦來說這是一個未知的副檔名，因此建立完副本之後，可以重新命名移除「的副本」三個字再進行下載，就能夠順利開啟檔案囉！

未來在下載檔案的時候，如果遇到下載限制的問題，趕快把今天學習的方式操作一遍就可以順利下載啦！