找不到好用的線上傳檔工具嗎？不妨試試這款 Disposable URL 簡單又安全的線上傳檔工具吧！Disposable URL 傳檔工具，跟以往大家使用的 P2P 傳檔方式有所不同，Disposable URL 可以把上傳到網站中的檔案，套用下載次數與時間限制，並產生一次性網址，好讓對方點開網址便可領取，若對方點開超過下載次數或沒在限定時間內接收的話，該網址就會立即失效，這樣一來你的資料也不會被網站存取，就讓我們往下看如何操作吧！更多好用的線上傳檔工具，可參考這篇：Send Anywhere 線上免費跨平台傳檔工具

Disposable URL 使用說明

進到 Disposable URL 網站後，你就可以把電腦桌面上的檔案直接拖曳到網站中，接著可在下方中的「Number of access（下載次數）」、「Expires in（下載時間）」進行檔案限制設定，設定完畢後，便可點擊下方的「Generate URL」按鈕。

接著底下「白色 URL」的地方，會顯示你的檔案下載網址，點擊右手邊的「Copy」便可將網址一鍵複製，直接貼給要接收檔案的人即可。

當對方點開網址後，就會看到上圖的畫面，直接點選「Access files」便可看到你傳送的檔案。

接著點擊檔案右手邊的「Download」按鈕，便會另外顯示下載檔案視窗。

若你是傳送圖片的話，就直接在圖片上點擊滑鼠右鍵，直接另存圖片就 OK 了，另外，傳送檔案類型不同，下載方式也會不太一樣喔！若你需要傳送一些簡單檔案的朋友，不妨考慮看看這款 Disposable URL 簡單又安全的線上傳檔工具吧！

Disposable URL：https://dispurl.com/

