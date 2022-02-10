MuseTransfer

臨時需要跟同事、朋友分享大型檔案嗎？最近小編發現一款相當美的 MuseTransfer 臨時網頁分享工具，唯一的限制就是單一檔案不能超過 10GB，但是「無總容量限制」，基本上可以說是沒有無限空間了，如果單一檔案超過 10GB 你可以切割成數個檔案來上傳，期限的部分有三個選項：7 天、30 天及 1 年，完全不需要登入，檔案上傳完就能夠取得一鍵分享連結，臨時需要分享大檔案時，把這個服務叫出來就對啦。如果超過 10GB 又懶得分割檔案，可以試試 Saturn 無限免費空間，分享大型檔案連結永不過期

MuseTransfer

進入 MuseTransfer 首頁後，直接點擊＋就可以上傳檔案囉，所有流程都在瀏覽器上即可進行，因此手機、電腦都可無痛使用，免安裝任何 APP。

網頁傳檔案工具

一次支援上傳多個檔案，唯一的限制就是單一檔案大小不能超過 10GB，選擇完畢後輸入主題、分享時間（7 天、30 天、1 年）、選擇是否加密，比較特殊的是還可以自訂網頁背景（當然用預設的也可以），最後按下上傳就完成囉。

大檔案分享

上傳需要等待一段時間，上傳完畢之後點擊「一鍵複製」就可以將連結傳給朋友啦。

檔案傳輸網站

朋友點開連結後，點擊「下載」就可以將檔案儲存到電腦中啦！最後補充一下，以上過程通通不需要註冊即可進行，但是登入後有 2 個好處：可以預覽文件、文件有效期可設定為 30 天以上。要傳大檔案的朋友可以善用這個服務來傳檔給朋友唷，連結放在下面啦，趕快收藏起來吧。

傳送門：MuseTransfer

MuseTransfer 網頁分享檔案服務，單一檔案 10GB，無限制傳輸次數 相關文章

訪客留言

MuseTransfer 網頁分享檔案服務，單一檔案 10GB，無限制傳輸次數 參考資料

Google 文件：免費在線上建立和編輯文件。
您在尋找Google 雲端硬碟嗎？ 歡迎前往drive.google.com 查看您所有的檔案。 瞭解詳情 | 關閉. 建立優質 ...
免下載、免配對、免交換帳號陌生手機互傳檔案的最快速方法
2020年2月13日 — Android,手機,下載,電腦,照片,iOS,傳送,檔案,Send Anywhere,互傳(151691) ... Send Anywhere：不需下載App也能有基本傳送功能.
《數位之牆》201511科技產業動態：免費發佈新聞稿
2015/11/4 · Molex 以創新的新功能拓展醫療業務 - 2015/11/30. Molex公司通過對研發的不斷投入，以及策略性收購和合作夥伴關係，建立起了一廣泛的醫療解決方案產品組合，醫療設備原始設備製造商 (OEM) 可將這些方案整合到診斷、治療和病人監護應用中的各種突破性醫療設備 ... ...
Xender 免網路手機電腦傳檔！免費易用支援所有平台
2016/4/23 · 之前介紹過「AirMore 無網路無線也能 Android 手機投影傳檔到電腦」，那是一個讓我們在「即使沒有網路」的情況下，也能手機與電腦之間傳輸檔案，或是把 Android 手機畫面投影到電腦顯示的免費工具。 而今天要介紹的，是網友跟我推薦的另外一個手機、電腦跨平台「免 ...
Scrcpy 免裝 App 讓 Android 手機投影到電腦，還可電腦操控
2019/8/22 · 這樣一來，以後只要： Android 手機用 USB 線連接到電腦。 在電腦上啟動「 Scrcpy 」免安裝軟體。 那麼電腦上就會出現 Android 手機的投影畫面囉！ 除了不需網路、穩定、速度快等優點外。 「 Scrcpy 」不只可以在電腦投影手機畫面，還可以從電腦端，用滑鼠點選的方 ...
將檔案上傳至Google 雲端硬碟
如果全機構都發生同樣的問題，則Google 有權將貴機構的Google 帳戶停權，同時禁止所有管理員存取Google Workspace 服務。在這種情況下，Google 會傳送通知到主要管理員的次 ...
10個免費P2P 傳檔工具，解決各種電腦手機傳檔需求 - 電腦玩物
2016年6月10日 — 「 Xender 」有Android、 iOS、 Windows Phone App ，在任何系統電腦端則可以用網頁開啟，所以基本上橫跨所有平台，提供上述任何兩種裝置之間的檔案快速 ...
阿榮福利味 - 免費軟體下載: 201781 - 201791
KMPlayer 4.2.2.59 免安裝中文版 (KMPlayer 64X 2021.11.25.32) - 免安裝版影片播放軟體 KMPlayer – 韓國製的影片播放軟體，最大特色就是把很多影片解碼工具通通包在它的程式資料夾裡！
2018 01 15 南灣版 by News for Chinese 老中地方新聞 - Issuu
2018/1/14 · Serving Santa Clara County 地方新聞 - Since 2008 - 2018年1月15日-31日第218期. 矽谷鋼琴行 Silicon Valley Piano 灣區最值得信賴的鋼琴店 高質量產品 價格公道 專業 ...
手機檔案免經電腦無線互傳7大好用工具
2019年8月16日 — 在本篇主題學習中，筆者將介紹同平台、跨平台；大檔案、小檔案；影音檔、文件檔等，各類不同情況下的互傳辦法，記起任何一個或是準備好對應App，都能以備 ...