臨時需要跟同事、朋友分享大型檔案嗎？最近小編發現一款相當美的 MuseTransfer 臨時網頁分享工具，唯一的限制就是單一檔案不能超過 10GB，但是「無總容量限制」，基本上可以說是沒有無限空間了，如果單一檔案超過 10GB 你可以切割成數個檔案來上傳，期限的部分有三個選項：7 天、30 天及 1 年，完全不需要登入，檔案上傳完就能夠取得一鍵分享連結，臨時需要分享大檔案時，把這個服務叫出來就對啦。如果超過 10GB 又懶得分割檔案，可以試試 Saturn 無限免費空間，分享大型檔案連結永不過期

進入 MuseTransfer 首頁後，直接點擊＋就可以上傳檔案囉，所有流程都在瀏覽器上即可進行，因此手機、電腦都可無痛使用，免安裝任何 APP。

一次支援上傳多個檔案，唯一的限制就是單一檔案大小不能超過 10GB，選擇完畢後輸入主題、分享時間（7 天、30 天、1 年）、選擇是否加密，比較特殊的是還可以自訂網頁背景（當然用預設的也可以），最後按下上傳就完成囉。

上傳需要等待一段時間，上傳完畢之後點擊「一鍵複製」就可以將連結傳給朋友啦。

朋友點開連結後，點擊「下載」就可以將檔案儲存到電腦中啦！最後補充一下，以上過程通通不需要註冊即可進行，但是登入後有 2 個好處：可以預覽文件、文件有效期可設定為 30 天以上。要傳大檔案的朋友可以善用這個服務來傳檔給朋友唷，連結放在下面啦，趕快收藏起來吧。

傳送門：MuseTransfer