不同電腦、手機，甚至是異地傳輸大型檔案，有沒有什麼好方法呢？今天要跟大家分享的是 ShareDrop 檔案傳輸服務，是不是聽起來有點耳熟？與蘋果的 AirDrop 一樣能夠傳輸檔案，但 ShareDrop 靠的不是藍牙傳輸，而是只要有網路連線就能夠互相傳輸，甚至不須需要再同一個網路環境下，雙方不需要下載任何 App 打開瀏覽器就能傳，採用 P2P 點對點連線，因此檔案不會落入第三方伺服器中，有檔案傳輸需求的朋友可別錯過囉。你也可以參考：ToffeeShare 點對點檔案傳輸，跨系統 / 無大小限制 / 無時間限制

進入 ShareDrop 網頁，就可以看到類似蘋果 AirDrop 的傳輸介面，若你跟朋友在異地的話可以點擊右上方的 + 鍵。

將連結複製下來傳送給朋友就可以連線囉，若你是要手機傳電腦，只需要拿起手機，掃描畫面中的 QRCode 就可以囉！

朋友點開你傳送的連結之後，就可以看到雙方的臨時動物大頭貼啦。當然朋友也會在它的裝置上看到你的頭像。

此時直接點擊你朋友的大頭貼，就可以上傳你要傳送的檔案囉，不過有個小缺點要注意的是，ShareDrop 一次只能傳送一個檔案。不過好處就是能夠跨系統傳檔案，不需要特定通訊軟體、App，直接開瀏覽器就能傳。

選好檔案之後，按下 Send 就可以直接傳送啦，隱私方面 ShareDrop 採用 P2P 點對點連接，因此比較沒有檔案外洩的疑慮，有需要的朋友可以將這個頁面加入我的最愛，以後就能隨開隨傳啦。

ShareDrop：https://www.sharedrop.io/