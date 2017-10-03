教你如何省下 7-11 傳真費吃大餐！推薦使用 FAX.PLUS 線上免費傳真，你知道 7-11 傳真費用如何計費嗎？國內傳真每頁 15 元，國外傳真每頁 80 元，真是搶劫耶！FAX.PLUS 每個月免費 10 頁傳真額度，國內傳真一個月就能省下 150 元，更不要說國外傳真了省下的 800 元都可以找間不錯的餐廳慶祝了，FAX.PLUS 還有手機APP，安裝後也能直接從手機上發出傳真。
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▽ 進入 FAX.PLUS 第一步就按下 Sign up for free 註冊帳號。
▽ 可使用信箱註冊帳號，和艾倫一樣是使用 Gmail 信箱的話直接按下方的 Google 就可以，如果不是使用 Gmail 又懶的輸入上方的註冊資料，那就用 Facebook 註冊吧！
▽ 接著只要設定一組密碼按下 Confirm 就好了。
▽ FAX.PLUS 註冊帳號比較嚴謹一點，正確來說他們不想被隨意註冊就能使用免費傳真功能，所以需要提供手機號碼接收認證碼，從下啦是選單找到「Taiwan 台灣 +886」，接著輸入手機號碼就可以。
▽ 收到認證碼簡訊時將六位數認證碼輸入就好。
▽ 認證碼輸入正確後就能開始使用免費傳真功能了，Send Fax -> 輸入接收方的傳真號碼 -> 可從電腦中加入要傳真的檔案 或是 直接輸入文字後傳真。
▽ 選擇 Add Text 會出現下方的文字框，就像手機傳簡訊一樣，輸入文字後就能傳送出去了。
▽ 想查詢還剩下多少免費傳真的扣打，從 My account -> Free Pages Remaining 就能看到剩下幾頁免費的資訊了。
▽ FAX.PLUS 除了免費傳真功能外，付費的功能還可以讓我們接收傳真，也可以給我們一組固定的傳真號碼，有需要使用到接收傳真和固定傳真號碼的朋友可以參考每個月付費購買的部份。
家裡沒有傳真機又三不五時需要跑 7-11 傳真的朋友來改用 FAX.PLUS 線上免費傳真吧！
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