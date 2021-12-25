Free Icons 擁有 10 萬種高品質 icon 素材庫，支援 SVG/PNG/WEBP 圖檔並可商用！　

想在你製做的 PPT 簡報或網頁設計中，添加漂亮、可愛、質量又好的 icon 圖示嗎？那麼不妨到 Free Icons 擁有 10 萬種高品質 icon 素材庫看看吧！FreeIcons 是由 Iconshock 所開發的線上 icon 網站，共有多達 10 萬種免費 icon 圖示，所有的 icon 的品質都相當高，還提供 SVG/PNG/WEBP 圖檔讓你下載，並可做個人以及商業用途，工作上有需要的朋友，可以將網站收藏起來喔！更多好看的 icon 素材，可參考這篇：Icon-icons 上萬種精美商用圖示庫

FreeIcons 使用說明

Free Icons 擁有 10 萬種高品質 icon 素材庫，支援 SVG/PNG/WEBP 圖檔並可商用！　

當我們進到 FreeIcons 網站後，便可以透過左側選單看到網站所有圖示主題分類，點選其中一項就會顯示於右側，你也可以透過上方搜尋欄位找尋你要的 icon 圖示，此外上方也能讓你切換圖示大小及顏色。

Free Icons 擁有 10 萬種高品質 icon 素材庫，支援 SVG/PNG/WEBP 圖檔並可商用！　

點選網站上方的「Colors」就能自行挑選你要的圖示顏色，右下角還有「調色盤」工具及「回復設定」按鈕讓你使用。

Free Icons 擁有 10 萬種高品質 icon 素材庫，支援 SVG/PNG/WEBP 圖檔並可商用！　

若你將滑鼠移到圖示上，就會顯示「加入收藏」或「下載」兩個按鈕，要將圖示加入收藏的畫，必須要需要註冊帳號。

Free Icons 擁有 10 萬種高品質 icon 素材庫，支援 SVG/PNG/WEBP 圖檔並可商用！　

接著我們可以點進你喜歡的圖示頁面中，你會看到大張的圖示預覽圖，下方還有該圖示的不同類型可讓你做選擇，若顏色你覺得不 OK，可點選右側的調色盤來換色，覺得都沒問題後，便可以選擇 SVG/PNG/WEBP 圖檔下載到桌面做使用。

Free Icons 擁有 10 萬種高品質 icon 素材庫，支援 SVG/PNG/WEBP 圖檔並可商用！　

若你對網站授權有疑慮的話，可點選網站上方的「License」按鈕來進行查看喔！對於工作上需要用到 icon 圖示的朋友，趕緊點擊下方連結前往 FreeIcons 網站看看吧！

FreeIcons：https://www.iconshock.com/freeicons/

以下是小編覺得 5 個不錯的 icon 主題推薦給大家參考：

Free Icons 擁有 10 萬種高品質 icon 素材庫，支援 SVG/PNG/WEBP 圖檔並可商用！

△ medical icons：點我前往

Free Icons 擁有 10 萬種高品質 icon 素材庫，支援 SVG/PNG/WEBP 圖檔並可商用！

△ weather icons：點我前往

Free Icons 擁有 10 萬種高品質 icon 素材庫，支援 SVG/PNG/WEBP 圖檔並可商用！

△ map icons：點我前往

Free Icons 擁有 10 萬種高品質 icon 素材庫，支援 SVG/PNG/WEBP 圖檔並可商用！

△ css icons：點我前往

Free Icons 擁有 10 萬種高品質 icon 素材庫，支援 SVG/PNG/WEBP 圖檔並可商用！

△ payment icons：點我前往

FreeIcons 擁有 10 萬種高品質 icon 素材庫，支援 SVG/PNG/WEBP 圖檔並可商用！ 相關文章

訪客留言

FreeIcons 擁有 10 萬種高品質 icon 素材庫，支援 SVG/PNG/WEBP 圖檔並可商用！ 參考資料

수초 어항 입문기 - 김정훈닷컴
2008/4/16 · 수초 어항 입문기. 김정훈™ 2008. 4. 16. 02:12. 그동안 취미로 물생활을 하면서 수초를 한 번 키워보고 싶었는데 공간면에서도 그렇고, 비용도 그렇고, 아직 초보적인 이유도 있고 해서 미뤄오다가 이번에 초보자가 쉽게 키울수 있는 종류로 몇가지 심어봤습니다 ...
Share Icon 免費圖示下載 | 綠色工廠
2017/11/7 · IFN 免費日本高品質 icon 素材庫，支援 SVG/EPS/PNG 圖檔並可 商用！ 3 個月前 Icon-icons 擁有上萬種精美免費商用圖示庫，支援 PNG、ICO、ICNS 及 SVG 格式！ 2 週前 ToYcon 0.9- 輕鬆轉換ICO圖示 11 年前 【Mac】 Image2icon 個性化資料夾圖示，讓 ... ...
內行人才懂的5個Google超實用「精準搜尋秘技」大公開！加1個符號竟瞬間排除無用資訊-風傳媒 - Storm.mg
2018/12/3 · 相信大家都會使用Google搜尋引擎，但在這個資訊龐大的時代，你是否也曾有過「找不到正確且有用資料」的狀況呢？實際上，只要掌握這些「小撇步 ...
image-picker 一鍵列出網頁中的所有圖片，下載超方便！（Google Chrome 擴充套件） – 重灌狂人
2020/6/23 · 在逛網頁時，如果看到喜歡的圖片想要將其下載回來，大家應該都會直覺的使用滑鼠右鍵，將圖片另存到電腦中，不過偶爾還是會遇到有鎖右鍵功能的網頁，或是像 Instagram 這樣限制下載照片的網站，就無法簡單使用滑鼠右鍵來下載圖片。 這個時候，如果你使用的是 Google ...
2020 表情符號、特殊符號網站推薦參考資訊 - Po3C
參考資訊：TCDraftPost 3,中文化說明Driver Magician 的可攜式&amp;amp;amp; 精簡版本，用於備份驅動程式(也僅具備這個功能)；由於中文化需求，額外加入了Vb6cht.dll其它： ...
2021 精選16 個可商用免費圖庫網站，圖片、ICON - Cyberbiz
現在的免費素材品質越來越好，高清畫質的圖片、不會做ICON也有提供，就連影片也有人幫你做！到底哪些有，這裡一次告訴你！ 目錄. CCO授權是什麼？ 免費圖庫 ...
excel 查詢與連線 Excel – Zsopiy
Java資料庫連接，過去曾經介紹過利用Google Apps 郵件代管 – Po3C 參考資訊：TCDraftPost 4，並建立報表 Connect Excel to a database in Azure SQL Database or Azure SQL Managed Instance，今天在偶然的機會才發現原來Windows Live 也有這樣的Domain
免費圖示
提供免費圖示（icons）或游標的網站一覽，適合用於裝飾網頁或電腦。 FreeIcons 收錄10 萬個免費開源圖示素材，向量格式下載可商用. 2021- ...
Iconshock &gt; Free Icons - Po3C
在製作網頁或當美編的你，還在煩惱找不到好看的3D 圖示素材嗎？那麼不妨到3Dicons 網站看看吧！3Dicons 是一個提供許多精美的開源3D 圖示網，.
gui icon &gt; Gui - Iconfinder - Po3C
2021年11月22日 — 在製作網頁或當美編的你，還在煩惱找不到好看的3D 圖示素材嗎？那麼不妨到3Dicons 網站看看吧！3Dicons 是一個提供許多精美的開源3D 圖示網，.