想在你製做的 PPT 簡報或網頁設計中，添加漂亮、可愛、質量又好的 icon 圖示嗎？那麼不妨到 Free Icons 擁有 10 萬種高品質 icon 素材庫看看吧！FreeIcons 是由 Iconshock 所開發的線上 icon 網站，共有多達 10 萬種免費 icon 圖示，所有的 icon 的品質都相當高，還提供 SVG/PNG/WEBP 圖檔讓你下載，並可做個人以及商業用途，工作上有需要的朋友，可以將網站收藏起來喔！更多好看的 icon 素材，可參考這篇：Icon-icons 上萬種精美商用圖示庫

FreeIcons 使用說明

當我們進到 FreeIcons 網站後，便可以透過左側選單看到網站所有圖示主題分類，點選其中一項就會顯示於右側，你也可以透過上方搜尋欄位找尋你要的 icon 圖示，此外上方也能讓你切換圖示大小及顏色。

點選網站上方的「Colors」就能自行挑選你要的圖示顏色，右下角還有「調色盤」工具及「回復設定」按鈕讓你使用。

若你將滑鼠移到圖示上，就會顯示「加入收藏」或「下載」兩個按鈕，要將圖示加入收藏的畫，必須要需要註冊帳號。

接著我們可以點進你喜歡的圖示頁面中，你會看到大張的圖示預覽圖，下方還有該圖示的不同類型可讓你做選擇，若顏色你覺得不 OK，可點選右側的調色盤來換色，覺得都沒問題後，便可以選擇 SVG/PNG/WEBP 圖檔下載到桌面做使用。

若你對網站授權有疑慮的話，可點選網站上方的「License」按鈕來進行查看喔！對於工作上需要用到 icon 圖示的朋友，趕緊點擊下方連結前往 FreeIcons 網站看看吧！

FreeIcons：https://www.iconshock.com/freeicons/



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