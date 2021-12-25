LINE 聖誕節特效

一年一度最溫馨的聖誕節就要來啦，恭喜各位順利度過 2021，新的一年又要來啦，最近 LINE 推出聖誕節特效，只要輸入「聖誕」、「快樂」、「Xmas」三組關鍵字，就能夠解鎖聖誕節限定 LINE 特效，召喚出可愛的熊大、兔兔與莎莉動畫特效，此外 LINE 也即將推出「下雪背景特效」，趕快搶先在好友群組裡面解鎖特效吧，最後祝各位聖誕快樂，好好迎接新的一年。總覺得 LINE 太肥大，我自己相當推薦 LINE Lite 減肥版。

LINE 聖誕特效

只要在 LINE 聊天室中輸入特定關鍵字，就能夠解鎖應景的聖誕節動畫，熊大兔兔＆莎莉陪你一起過聖誕！如果輸入後沒有出現聖誕特效，可能要注意一下 LINE 版本是否過舊，因為這次的特效不論電腦版 LINE 或手機版通通支援。

LINE 聖誕特效適用版本

  • LINE iOS 9.15.0 以上
  • LINE Android 10.2.0 以上 ( 且 Android OS 7.1 以上)
  • LINE電腦版 5.19.0 以上

LINE 聖誕特效限定期間

2021 / 12 / 21 （二）10:00 - 2021 / 12 / 27（一）10:00

LINE 聖誕特效關鍵字

輸入「聖誕」、「快樂」、「Xmas」就可以看到超可愛的角色們出現在背景囉！

[預告] 聊天室下雪特效即將開始！聖誕節當天一起在LINE裡體驗下雪氛圍！

說到聖誕節，怎麼能忘記下雪特效呢！快來筆記今年 LINE 聊天室的下雪特效時間，可以換上深色主題或是背景看得更清楚唷！趕快分享給朋友們準時鎖定吧：）

聊天室下雪特效適用版本

LINE iOS 9.15.0以上
LINE Android 10.2.0以上(且Android OS 7.1以上)
LINE電腦版 4.8.0以上

聊天室下雪特效限定期間

手機版LINE：2021 / 12 / 25（六）00:00 - 23:59，聖誕節當天下雪才有感！
電腦版LINE：2021 / 12 / 23（四）10:00 - 2021 / 12 / 24（五）18:00，下雪結束就下班啦，去過聖誕節囉！

小提醒

LINE 特效跑不出來

若上述版本和關鍵字皆符合，但卻沒有出現聖誕節特效＆下雪特效的話，請嘗試將 LINE 重新開啟，或到 LINE 設定中的「聊天背景特效」中確認是否開啟（延伸閱讀：如何關閉/開啟聊天室背景特效）這個設定是預設開啟，若之前有不小心關掉的話，可以重新打開喔！

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