今年的元宵節你會去看燈會嗎？因為疫情影響許多地區的燈會已停辦，但是大家別難過啦，LINE 推出台灣限定「元宵節特效」，從 2/10~2/17 一共 8 天的時間，在 LINE 聊天室輸入關鍵字「元宵」、「湯圓」與「燈籠」就能夠看到熊大及兔兔在聊天室放溫暖療癒的美麗天燈！此次 iOS 與 Android 雙平台都可用，不過電腦版 LINE 並不適用，開啟手邊的 LINE 馬上傳給朋友試試看，實體燈會沒有，透過 LINE 特效也可以感受一下元宵節的氣氛。

LINE 推出台灣限定的元宵節聊天室特效，輸入關鍵字就可以呼喚可愛的熊大＆兔兔出來放天燈，幫大家祈福保平安！

輸入「元宵」、「湯圓」、 「燈籠」就可以在聊天室放天燈囉！一起來試試這三個關鍵字，看著天燈緩緩上升超療癒～如果您的手機 LINE 版本為12.0.0（含）以上，輸入關鍵字出現聊天室特效時，關鍵字將會以連結形式呈現，之後若是想要重播聊天室特效，點擊關鍵字連結就可以囉！不用一直洗版朋友訊息也可以重複欣賞熊大兔兔放天燈了！（如果想要透過輸入關鍵字召喚特效也是可以的唷！）

元宵節聊天室特效適用版本



LINE iOS 9.15.0 以上

LINE Android 10.2.0 以上 ( 且 Android OS 7.1 以上 )

元宵節聊天室特效限定期間

2022 / 2 / 10（四）10:00 - 2022 / 2 / 17（四）10:00

關鍵字並沒有限制不能與其它字一起出現，只要具字中有出現其中一組關鍵字，即可觸發 LINE 元宵節特效，很多人打開 LINE 輸入關鍵字後沒看到特效，原因大家幾乎都把 LINE 自動更新關起來啦，若你也沒有看到特效，記得將 LINE 更新到最新版，重新輸入試試看唷。

下載：

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