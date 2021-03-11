什麼？白色情人節又要到了？LINE 針對白色情人節推出「熊大與兔兔」告白特效，於活動期間 3/9~3/15 輸入「愛你」、「愛妳」、「Love」三組關鍵字，就可以看到熊大與兔兔的限定告白特效，此次特效 Android 的朋友被排擠，因為只限定 iOS、Windows 及 macOS 上的 LINE，iPhone 將 LINE 版本更新到 9.15.0 以上，LINE 電腦版 (Windows與Mac) 的版本則需在 5.13.0 以上就可看到特效，想趁白色情人節告白的朋友，就搭上 LINE 告白特效的順風車吧。



LINE 白色情人節特效 3 組關鍵字

2021 年 3 月 9 日，到 2021 年 3 月 15 日 11:00，在 LINE iOS 與 LINE 電腦版的 LINE 聊天室中，輸入「愛你」、「愛妳」、「Love」三組關鍵字，就能召喚出熊大與兔兔這兩位甜蜜蜜的告白小幫手！

電腦版 LINE 也看的到嗎？只有 Android 不支援

在支援版本方面，LINE iOS 的版本需在 9.15.0 以上，LINE 電腦版 (Windows 與 Mac) 的版本則需在 5.13.0 以上，或直接更新到最新版本。這次特效沒有支援 Android 版本，團隊會繼續努力，希望讓大家都可以體驗好玩的聊天室特效。

更新了為什麼沒看到特效？請開啟「聊天室背景特效」

如果版本符合，但特效都沒有出現，可以試試兩個方式，一個是關閉再重新開啟 LINE 應用程式，另一個方式就是在手機的 LINE 設定中，確認「聊天室背景特效」這個設定是否有打開，或是試著關閉、再打開。

聊天室背景特效路徑：LINE 主頁[設定] > [聊天] > [聊天室背景特效]

資訊來源：LINE 台灣官方 Blog