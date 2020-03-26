最近你有在臉書上看到所謂的被唐鳳「腦波控制」的亂碼字嗎？這是最近 FB 瘋傳的時事梗，大家對於政務委員唐鳳天才的形象，加以「致敬」的方式，這種臉書上出現「亂碼字」的貼文或留言，全是靠這款 Zalgo 工具所產生，只要輸入自己想要發表的文字，就能夠一鍵轉換為亂碼字，趕快一起來玩玩看吧。

什麼是 Zalgo？

zalgo 是虛擬角色，代表著網絡世界的破懷王、惡魔，右手托著死亡星球，左手握著陰影之光的蠟燭，臉上還有七張嘴巴，只要是被它汙染的文字圖片就會出現詭異的文字。當 zalgo 接近時，周邊的人們會眼神呈現黑洞並嘴裡說著：「He comes!」

根據 Zalgo 網站解釋：

借用虛擬腳色 zalgo 被汙染的後會出現詭異的文字這樣的情境，Zalgo 文本轉換器就這樣出現了，臉書上許多網友會透過這樣的文字效果，來表示自己的腦波受到控制、唐鳳就在身邊之類的趣味留言。

進入 Zzalgo 文本轉換器後，在左邊欄位輸入自己要留言的文字，按下下方「轉換為 Zalgo」即可轉換為可怕的亂碼文字。如果你覺得不夠可怕，可以滑動上方的「恐怖等級」讓亂碼字變得更亂一些~

產生完成後，按下複製到剪貼板，就可以在臉書上發文表示自己腦波也受到干擾啦～當然不只臉書啦，Zalgo 文字是透過 unicode 達到效果的，幾乎所有能貼上文字的地方，都能夠看到這樣的效果，小編也̷̨͖̘̩͉̓̆͡快҉̝̦͇҇̉͗̅̒̌͢受҉̨͓̫̣̋̍̑͗͞到҈̰̱̦̫̤̏͐̍̇̕͜干҈̜̩̣̿̔̒͢͝擾҈̧̳̤̳̬̀̈́̿̒͡了̵̧̯̮̖͎̒̀̉̕

Zalgo 文本轉換器：https://tw.piliapp.com/cool-text/zalgo-text/