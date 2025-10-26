限時免費 iTop VPN VIP 全球超過 1800 個伺服器，專為遊戲 / 影音串流 / 社群媒體優化

限時免費 iTop VPN VIP 全球超過 1800 個伺服器，專為遊戲 / 影音串流 / 社群媒體優化

有沒有免費 VPN 但擁有付費的品質？小編馬上來分享 iTop VPN，原價 47.99 美金，目前推出限時免費活動，收下就可以免費使用，全球超過 1800 個伺服器，享有無限流量與高速翻牆，連接速度快 10 倍，額外提供瀏覽器隱私保護，專為串流媒體、遊戲和社群媒體設計的 VIP 伺服器，還有阻擋廣告、追蹤器和惡意軟體功能，各位若有翻牆需求，請立即收下啦，絕非任何免費 VPN 可以比較的！

限時免費活動頁面：https://winningpc.com/itop-vpn-coupon-code-free-license-key-vip-account/

進入活動頁面之後找到以上輸入框，輸入自己的信箱之後點選 Download 繼續。

去信箱收信之後，就可以順利取得這次的活動登入帳號，使用期限為兩個月唷！

Netflix VPN

各位可以直接到文章後方下載 iTop VPN，下載之後完成安裝並開啟，點選左上方「登入」按鈕來輸入啟用資訊。雖然 iTop VPN 本來就能夠免費使用，不過有功能上限制，包含只有 700MB 的翻牆流量限制、僅有 19 個伺服器、國家選擇僅有 6 個。

其它功能僅限 VIP 才能擁有的福利：串流媒體才有的專屬優化伺服器 ( Netflix、Disney+ 等...)、針對遊戲優化的伺服器、針對社群優化的伺服器、瀏覽器隱私保護、阻擋廣告、反追蹤、設定代理伺服器等進階功能，都是 VIP 專屬，所以推薦各位可以領取下來。

Disney Plus VPN

開啟軟體候登入剛剛所的帳號密碼。

iTop VPN VIP

登入之後就可以看到 VIP 權限已開放，這次限免是 1 個月使用授權，官方表示可啟用截止日期為 2025/04/16 前，如果你發生無法登入的情形，可以試試用其它 VPN 軟體到其它國家，小編在嘗試登入時，有發生鎖區的情形。

大陸VPN FB

啟用後就可以開始使用 iTop VPN 囉，不只有 VPN 功能，iTop VPN 還針對各種應用，提供不同的伺服器，讓 VPN 有更佳的體驗，像是有下載和串流媒體專用的伺服器，可以保證速度不會太慢，遊戲專用的伺服器可以降低延遲等等，如果你有更進階的 VPN 的需求，請把握限免結束前收下這款軟體吧！

https://www.itopvpn.com/vpn-windows

下載：
iTop VPN ( Windows 下載 )
iTop VPN ( macOS 下載 )

有推薦的 Netflix 免費 VPN 嗎？iTop VPN 免費 VPN 下載
2025-10-26
