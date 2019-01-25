你在尋找免費 VPN 工具嗎？今天開始不用找啦！今天要跟大家分享一個很重要，但是大多數人都不知道的消息，Windows 10 其實就有內建 VPN 功能，所以其實不需要下載第三方工具也可以 VPN，不管你是要從國外翻牆回來，還是要從台灣翻牆出去，通通都辦的到！不用另外安裝工具、不用註冊、不用花錢！簡單設定就能輕鬆完成～這篇文章會搭配 VPN Gate 免費穩定 VPN 中繼伺服器，一鍵切換國家超方便裡面的工具使用，一起來看看如何簡單設定吧！
步驟一：開啟系統設定
△ 打開 Windows 裡面的系統設定，「設定」>「網路和網際網路」選項
步驟二：新增 VPN 連線
△ 進入網路和網際網路連線後，點擊「VPN」>「新增VPN 連線」。
步驟三：到 VPN Gate 選擇連線國家
△ VPN Gate 是日本國立筑波大學的學術性計畫，目的希望推廣世界性公共 VPN 中繼伺服器知識，提供免費的 VPN 中繼伺服器清單，開啟 VPN Gate 網頁後，將最上方的「L2TP/IPsec」勾選起來，其它的選項通通取消勾選，並點擊右邊的更新服務器列表。接著在下方的清單中，找到自己想要連線的國家，並將 IP 或 ISP 主機名複製起來，我這邊就以 ISP 做示範。
VPN Gate：https://www.vpngate.net/cn/
步驟四：輸入 VPN 資訊
△ 接著回到剛剛的 Windows 新增 VPN 視窗，將連線名稱輸入，這邊名稱隨意輸入就可以，自己未來看到的時候辨識的出來即可，其它的 VPN 類型、預先共用金鑰、使用者名稱、密碼依序按照上方圖片的說明填入，最後按下儲存就可以啦，這邊特別說明一下，第一次使用時設定好的資訊就會被記錄下來，下次只要點擊連線就可以啦，但若你要連到其它國家，一樣第一次連線要依照上面的設定填入資訊。
步驟五：開始 VPN 連線
△ 按下儲存之後，返回 VPN 設定處後，按下「連線」。
△ 沒意外的話，就可以看到剛剛設定的 VPN 已經連線成功啦！如果要中斷連線也是一個按鍵就能解決的事情，點擊下方的中斷連線即可！是不是很簡單啊，五個步驟完成 VPN 設定，而且不需要下載任何軟體就能完成，日後需要 VPN 的時候，直接按下「連線」就解決啦！