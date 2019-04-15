TouchVPN 免費翻牆工具，手機電腦不限系統全平台支援！

2019-04-15 06:07:13 9M87

TouchVPN

你在尋找免費又穩定的 VPN 嗎？有許多好用的 VPN 都是付費工具，今天跟大家分享這款免費 VPN 工具「TouchVPN」，可以讓你跨國跨區下載貼圖，或是跨國下載台灣無法下載的檔案， 使用 VPN 除了下載檔案的好處之外，也可以讓你上網變的更加安全，隱藏上網實際身分，達成匿名上網的效果，所以任何人都非常建議下載來使用，支援 Mac、Windows、iOS、Android、Chrome 瀏覽器等全平台，為了上網安全趕快下載使用吧！關於免費 VPN 翻牆工具你也可以參考 Betternet 免費 VPN 一鍵翻牆支援 10 個國家

免費 VPN 工具 TouchVPN

△ 這邊我就用 Windows 來示範，從 Windows 應用程式商店，按下取得並安裝完畢後就可以打開啦！

TouchVPN

△ 開啟之後，按下 Connect 就可以一鍵 VPN，完全不需要做任何設定，預設的國家是自動的，如果你想要選擇翻牆國家的話，可以點擊上方的 Automatic 旁邊有個下拉選單可以選擇。

TouchVPN

△ TouchVPN 翻牆國家支援：德國、挪威、俄羅斯、香港、日本、丹麥、法國、烏克蘭、巴西、瑞士、新加玻、英國、印尼、冰島、美國、加拿大、瑞典、印度、墨西哥、義大利、西班牙、阿根廷、澳洲、捷克、羅馬尼亞、土耳其、荷蘭等 27 個國家，支援國家相當完整！

Mac免費VPN工具下載

△ 選擇國家之後，就完成一鍵連接啦！

百度雲盤不能下載

△ 連線速度上相當快，下方會顯示使用 VPN 之後，連線的數據資料大小。

免費VPN翻牆

△ 使用 Touch VPN 連線後，檢查一下自己的 IP 位置，確定已經不是台灣的 IP 囉！如果大家注重上網安全環境，或是有臨時的下載檔案需求卻無法下載，TouchVPN 支援手機、電腦所有系統，是難得一見免費又好用的選擇！VPN 安全要注意什麼？如何避免 VPN 資料外洩 ? 比翻牆更重要的事，這 5 個 VPN 你千萬不能用

Windows 下載：
TouchVPN（MICROSOFT下載）

Mac 下載：
TouchVPN（APPLE下載）

iOS 下載：
TouchVPN（APPLE下載）

Google Play 下載：
TouchVPN（GOOGLE下載）

Chrome 下載：
TouchVPN（GOOGLE下載）

TouchVPN 免費翻牆工具，手機電腦不限系統全平台支援！ 相關文章

訪客留言

TouchVPN 免費翻牆工具，手機電腦不限系統全平台支援！ 參考資料

SurfEasy 免費VPN 匿名上網工具，提供15 個連線節點支援各種平台裝置
目前SurfEasy 有免費及付費方案，免費方案雖然傳輸量只有500 MB 左右，但可透過 ... 40 內建免費無限流量VPN，一鍵翻牆隱藏IP 教學」一文有詳細介紹和使用教學。 ... 最後以SurfEasy VPN 連線來查詢目前IP 位址，確實已經成功從我選擇的國家連線 ... Photos 提供大量CC0 免費相片下載 &middot; TLD.party 搜尋全世界超過1000 個gTLD&nbsp;...
免費VPN 軟體「PenguinProxy」，支援Windows、macOS、Linux 跨系統 ...
阿湯本來並不太用到VPN 工具，但由於中國的百度網盤現在封鎖 ... 在官方網站的右上角還有個「What is my ip？ ... 接下來這邊就可以選擇要使用的國家。 ... PenguinProxy &middot; PenguinProxy VPN &middot; VPN &middot; VPN軟體 &middot; 網路工具 &middot; 翻牆軟體 &middot; 電腦軟體 ... TouchVPN – 免費穩定且速度快的VPN 軟體，支援電腦、手機全系統.
免費 無限制 VPN Proxy | Touch VPN - Google Play 應用程式
TouchVPN Inc. 工具 適合所有人 474,345 含廣告內容 · 提供應用程式內購 加入願望清單 安裝 無法訪問一些網站？擔心未受保護的Wi-Fi安全？不想受到黑客的襲擊？ Touch VPN - 免費無限制VPN - 是您最佳的解決方案 ...
VPN Master - 免費好用的翻牆APP，連線速度快、流量無限制- 就是教不落
翻牆軟體阿湯之前也介紹過不少款，其中APP 版本的像 Opera ... 湯要介紹另一款也是蠻多人推薦的翻牆APP「VPN Master」，Android、iOS. ... 有，有美國、英國、荷蘭、加拿大、印度、新加坡六個國家的節點可選擇，連線速度快，使用也非常簡易，重要的是不限流量，忘記關也沒關係，經常有翻牆需求的朋友可以用用看。
Touch VPN-讓Google Chrome能一鍵翻大陸防火牆@ 御宅天下:: 痞客邦::
軟體名稱：Touch VPN 軟體資訊今天多尼要分享可以翻過中國ip限制的好用軟體「Touch VPN」，這套是「Google Chrome」的 ... 應用上十分簡單只要安裝完成後點擊「Connect」即可一鍵翻牆 ... 目前支援的8種vpn：. 軟體優缺. 優點：免費、一鍵翻牆. 缺點：改的vpn國家並不多，只有8個能選擇 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Opera 無限流量 VPN 一鍵翻牆教學！
近期網絡圈一大消息就是 Opera 瀏覽器內建免費 VPN 服務，早前我們都有報導 ( PC3 ) 。當時我非常期待！因為可以去好多平時看不到的網站，若要到被封鎖的國家網站例如大陸網站，必須透過 VPN 作為跳板即是我們平時稱的翻牆才能瀏覽，但網上有很多 VPN ...
RE:【問題】百度網盤全部顯示404頁面不存在... @電腦應用綜合討論哈啦板 ...
我是用新加坡的IP能開,打開網盤連結後存在自己網盤再關掉Touch VPN. 3/7更新Touch VPN進階用法(設定方式已隨新版本變更,請參照5/10更新).
NordVPN一鍵翻牆軟體，電腦手機翻牆教學 | 風揚名@Blog
不過也發現網路上付費的VPN素質參差不齊，更不用說那些免費又不安全的VPN翻牆軟體 ，不但不穩定，還有隱私洩漏的嚴重問題 ... 就被它的乾淨簡潔的UI介面嚇到，從地圖上就能看出它的伺服器據點遍佈五大洲，超過五十個國家都能看見NordVPN ...
Just Proxy VPN 翻牆軟體- 一鍵隱藏你的IP 位址- 就是教不落
因應各種不同的需求，翻牆類的工具愈來愈多人需要，VPN 這名詞大家也 ... 瀏覽器使用的擴充套件，可免費使用幾個國家的連線，付費則是有更多&nbsp;...
SetupVPN 終身免費VPN！提供超多國家連線支援Chrome、Firefox ...
... 線加密服務，提升瀏覽網路安全性 &middot; ZenMate 免費VPN 連線工具，支援美國、香港等五個國家IP 伺服器 ... 请在这里下载最新翻墙利器萤火虫代理。