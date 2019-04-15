你在尋找免費又穩定的 VPN 嗎？有許多好用的 VPN 都是付費工具，今天跟大家分享這款免費 VPN 工具「TouchVPN」，可以讓你跨國跨區下載貼圖，或是跨國下載台灣無法下載的檔案， 使用 VPN 除了下載檔案的好處之外，也可以讓你上網變的更加安全，隱藏上網實際身分，達成匿名上網的效果，所以任何人都非常建議下載來使用，支援 Mac、Windows、iOS、Android、Chrome 瀏覽器等全平台，為了上網安全趕快下載使用吧！關於免費 VPN 翻牆工具你也可以參考 Betternet 免費 VPN 一鍵翻牆支援 10 個國家

△ 這邊我就用 Windows 來示範，從 Windows 應用程式商店，按下取得並安裝完畢後就可以打開啦！

△ 開啟之後，按下 Connect 就可以一鍵 VPN，完全不需要做任何設定，預設的國家是自動的，如果你想要選擇翻牆國家的話，可以點擊上方的 Automatic 旁邊有個下拉選單可以選擇。

△ TouchVPN 翻牆國家支援：德國、挪威、俄羅斯、香港、日本、丹麥、法國、烏克蘭、巴西、瑞士、新加玻、英國、印尼、冰島、美國、加拿大、瑞典、印度、墨西哥、義大利、西班牙、阿根廷、澳洲、捷克、羅馬尼亞、土耳其、荷蘭等 27 個國家，支援國家相當完整！

△ 選擇國家之後，就完成一鍵連接啦！

△ 連線速度上相當快，下方會顯示使用 VPN 之後，連線的數據資料大小。

△ 使用 Touch VPN 連線後，檢查一下自己的 IP 位置，確定已經不是台灣的 IP 囉！如果大家注重上網安全環境，或是有臨時的下載檔案需求卻無法下載，TouchVPN 支援手機、電腦所有系統，是難得一見免費又好用的選擇！VPN 安全要注意什麼？如何避免 VPN 資料外洩 ? 比翻牆更重要的事，這 5 個 VPN 你千萬不能用

Windows 下載：

TouchVPN（MICROSOFT下載）

Mac 下載：

TouchVPN（APPLE下載）

iOS 下載：

TouchVPN（APPLE下載）

Google Play 下載：

TouchVPN（GOOGLE下載）

Chrome 下載：

TouchVPN（GOOGLE下載）

