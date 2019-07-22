你有沒有曾經想要要看影片，大陸網站卻寫著「網頁遺失」、「因為版權因素無法觀賞」等經驗呢？那其實是因為台灣的 IP 被封鎖的原因，透過翻牆 APP 翻進去大陸就可以解決啦！今天要來跟大家分享這款「飛魚 VPN」翻牆工具，它是一款幫助海外華人快速進入中國國內的 VPN 加速 APP，一鍵翻牆回大陸超快速，不管你是想要聽中國音樂、影片等各式資源，像是愛奇藝、優酷、騰訊視頻、b 站、網易雲音樂、QQ 音樂、酷狗音樂等資源的地區限制，用飛魚 VPN 就能一鍵翻牆暢享資源啦！你也可以參考：VPNHub 號稱目前最安全的免費翻牆工具，PornHub 推出的 VPN 服務，老司機看片不留痕跡

飛魚 VPN 功能快速看：

永久免費

免注册，免登錄

一鍵連接

隱私高

速度快

△ 飛魚 VPN 的使用方式非常簡單，在 Google Play 安裝並下載之後，就可以打開飛魚 VPN，開啟之後只需要一個按鍵就可以一鍵連回中國大陸，點擊畫面中的 BACK TO CHINA 就可以啦！

△ 點擊之後會有一個連線權限要求，按下確定之後點擊 APP setting，這時候會有手機裡面所有 APP 清單，把你要使用 VPN 的 APP 開啟，我這邊就以 Chrome 瀏覽器來做為示範，我用 Chrome 瀏覽器瀏覽大陸的影片網站，實測看看是不是真的有用呢？

△ 一鍵連回大陸之後，原本不能看的土豆網，影片就神奇的變成可以觀看的狀態～實測有效。

△ 接著是騰訊視頻，跟土豆網一樣，還沒有使用 VPN 連線之前，上面寫著因為版權的原因，該視頻暫時無法播放，但使用飛魚 VPN 之後，影片就可以正常播放啦！所以如果你在海外，想翻回大陸看視頻，用這款飛魚 VPN 看飽看滿就對啦！

傳送門：飛魚 VPN（Google Play 下載）