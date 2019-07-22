網站速度是 SEO 的重要指標，若是網站速度不佳，坦白說真的什麼都不用談了！那要以哪個速度為基準？當然是以 PageSpeed Insights 為主，若是能在上面取得高分，不敢說對 SEO 一定有百分百幫助，但是我相信一定有很棒的使用者體驗。但是優化網站實在有難度，我常常優化到一半就放棄了，然後想到再去用一下，這次分享這款 PageSpeed Reports 工具還不錯，只要把網站加入之後，每週都會寄一次報表到信箱之中，簡單告知網站狀態，也每週提醒我要優化一下囉！

△ PageSpeed Reports 並不是 Google 官方的服務，所以要額外註冊帳號，簡單輸入信箱與密碼，就可以註冊成功，也沒有任何 Email 的驗證步驟。

△ 註冊完成後登入帳號。

△ 登入帳號之後就可以開始加入網站，免費用戶最多增加三個網站，要更多網站的話必須聯絡站長。

△ 輸入想要偵測的網址後點選 Add webpage 就加入完成囉！要刪除可以在列表刪除，就這麼簡單。

△ 加入之後馬上就會報表寄信到信箱當中，信件標題馬上就可以看出手機版、網頁版的狀態，???? 代表狀態是很好的，???? 代表是有要加強之處。

△ 打開信件後可以看到更詳細的報表資訊，最底部也會有連結直接到 PageSpeed Insights，只是我實際比對分數上是有點差異的，所以大家不能只看這份快速的報表囉！只是我覺得每周能寄信通知一次就很不錯了～每週都提醒我要持續優化網站，不是很好嗎？

PageSpeed Reports：https://pagespeedreports.proteusthemes.com/