思源宋體 Google 與 Adobe 合作的免費字體 Noto Serif CJK 下載，比黑體更優美的線條

2017-04-05 04:54:02 哇哇 0 0


免費字體人人愛系列又來了！Google 與 Adobe 又聯手推出了思源宋體，之前推出的思源黑體與改良版的思源柔黑體都大受歡迎，而宋體也是非常漂亮的字型之一，也是思源黑體的有襯線對應字體，支援繁體中文、簡體中文、日文與韓文，一共有七種不同的粗細字重，設計上已經針對螢幕顯示最佳化，與黑體有不同的美感，以中文字來說更佳的優雅，美編網頁設計等朋友們，自己試試看就知道囉！


官方介紹：
思源宋體是 Adobe Type 推出的最新泛 CJK 字體，也是思源黑體的有襯線對應字體，我們推出這兩種字體是為了因應東亞地區 15 億人的整體設計需求。

思源宋體支援四種不同的東亞語言 (簡體中文、繁體中文、日文及韓文) 而且 7 種字重中的每一種都有 65,535 個字圖，其設計目的是為了搭配一致的視覺美感。此外也隨附一套豐富的西方字圖，可支援拉丁文、希臘文與斯拉夫文字，其衍生自 Source Serif。

完整的思源體系列遠超過一般「超級字體家族」的範圍，而且代表了 Adobe 與 Google 之間的重大合作承諾，以下的字體公司也參與合作的行列：中國的常州華文、韓國的 Sandoll Communications 和日本的 Iwata Corporation。這些字體可在 GitHub 上取得，並附有開放原始碼授權。

當初如果沒有與 Google 合作，我們是無法完成思源黑體和宋體專案的，Google 幫助我們起始專案，並提供指引、測試資源和財務支援。思源黑體和宋體已整合到 Google 的泛 Unicode 字體系列 Noto 中。

「Google Noto 字體專案的目標 — 為涵蓋所有語言的所有現代化裝置，開發高品質、協調的字體系列 — 在規模與範疇層面都十分令人卻步」，Google 國際化部門總監 Bob Jung 說道。「CJK 語言對於 10 億以上的用戶至關重要。Adobe 身為數位文字排版的先鋒，是幫助我們將優美的 CJK 文字引進 Noto 的完美合作夥伴。」

「這個版本對於多國語言設計人員而言，真的非常重要」，Sandoll 執行長 Geumho Seok 說道。「這些字體達成了『不再出現豆腐』(No More Tofu) 的目標，這表示在 Unicode 內排版時不會再出現空白字符。」

思源宋體與其同級字體思源黑體一樣已針對螢幕顯示最佳化，但卻擁有完全不一樣的特性，可以完美呈現更多的文學文字，或提供優雅且時尚的標題。此外，也能精美地呈現在印刷品中。透過 Typekit 同步字體可立即讓您使用相同的字體來處理多種語言，並可在任何桌面應用程式中透過字體選單來使用字體。

https://source.typekit.com/source-han-serif/tw/

思源宋體下載：
思源宋體 SourceHanSerifTW.zip（GitHub 下載）
思源宋體 SourceHanSerifTW.7z（MediaFire下載）
思源宋體 SourceHanSerifTW.7z（Rapidgator下載）
思源宋體 SourceHanSerifTW.7z（ZippyShare下載）
思源宋體 SourceHanSerifTW.7z（Hami+下載）
思源宋體 SourceHanSerifTW.7z（本站下載）
檔案大小：93.94 MB

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