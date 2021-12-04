MiniTool ShadowMaker Pro 電腦系統影像備份軟體

電腦這種東西是沒有 100% 可以健康的，若是要妥善保存資料與使用環境，建議大家養成定期備份的好習慣，這次跟大家推薦 MiniTool ShadowMaker 影像備份工具，可以讓你完整的備份電腦，支援完整備份、差異備份與增量備份，也支援檔案的同步備份，工具部分可以建立開機媒體、掛載備份檔案、硬碟拷貝等等，這次 MiniTool ShadowMaker Pro 專業版限時免費，建議大家可以收下來唷！

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/minitool-shadowmaker/

MiniTool ShadowMaker Pro 電腦系統影像備份軟體

△ 進入活動頁面之後點選 Download Now MiniTool ShadowMaker Pro 就可以下載到活動的壓縮檔案。

MiniTool ShadowMaker Pro 電腦系統影像備份軟體

△ 壓縮檔案內包含有 MiniTool ShadowMaker Pro 的安裝檔案與這次的活動序號，或是可以直接到文末下載。

MiniTool ShadowMaker Pro 電腦系統影像備份軟體

△ 開啟軟體後會跳出軟體得註冊畫面，將剛剛所取得的序號貼上，並且點選 Activate 來啟動。

MiniTool ShadowMaker Pro 電腦系統影像備份軟體

△ 順利啟動後就可以進軟體，點選 SET UP BACKUP 來執行第一次完整備份吧！

MiniTool ShadowMaker Pro 電腦系統影像備份軟體

△ 設定要備份的硬碟，以及設定備份的目的地。

MiniTool ShadowMaker Pro 電腦系統影像備份軟體

△ 具備排程功能，不過要排程的話建議使用安裝版，才可以在背景啟動服務，如果只是單次備份或手動備份，用免安裝版也可以運作。

MiniTool ShadowMaker Pro 電腦系統影像備份軟體

△ 備份方式有完整備份、增量備份與差異備份，建議大家選擇 Incremental 的增量備份，第一次執行時也會是完整的備份唷！

MiniTool ShadowMaker Pro 電腦系統影像備份軟體

△ 備份時就慢慢等待囉！！！建議大家偶爾要執行完整的電腦備份，這樣當資料損失時才不會欲哭無淚啊！

https://www.minitool.com/backup/

免安裝版：
MiniTool ShadowMaker 3.6.7z（GOOGLE下載）
MiniTool ShadowMaker 3.6.7z（1DRV下載）
MiniTool ShadowMaker 3.6.7z（MEDIAFIRE下載）
MiniTool ShadowMaker 3.6.7z（RAPIDGATOR下載）
MiniTool ShadowMaker 3.6.7z（MEGA下載）
檔案大小：70.03 MB

安裝版：
MiniTool ShadowMaker 3.6.zip（GOOGLE下載）
MiniTool ShadowMaker 3.6.zip（1DRV下載）
MiniTool ShadowMaker 3.6.zip（MEDIAFIRE下載）
MiniTool ShadowMaker 3.6.zip（RAPIDGATOR下載）
MiniTool ShadowMaker 3.6.zip（MEGA下載）
檔案大小：1.96 MN

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