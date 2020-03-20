春季居家 Office 辦公軟體特惠

2020 春季居家辦公軟體特惠來囉！在網路上看到這訊息時讓我眼睛亮了一下，想說怎麼有這麼好的活動？因為這兩天才有網友問我說要去哪裡買文書軟體，沒想到這樣的好康就出來了！文書工具大家最上手的就是微軟的 Office 系列，之前我曾介紹過的優惠，大多以 Pro Plus 專業進階版居多，價格大約都要在 1000 元以上，那是否大家都需求專業版本呢？譬如說我只是要打打字做報告而已，是否便宜一點的版本呢？這次我要替大家實測購買 Office 2019 家庭版和學生版，最後我只花了 655 元就入手了！你說佛心不佛心啊？我個人覺得這價格連學生自己掏腰包買都沒問題！

Office 專業版、家庭版、365 有什麼不同？

Office 2016、2019 都是「買斷」的形式，Office 365 給你最齊全最新的功能，不過 365 是每月付費「訂閱」制。Office 2016/2019 專業版與 Office 365 都包含 Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Publisher（僅限 PC）與 Access（僅限 PC）共 6 款軟體，若你不需要 Outlook、Publisher 與 Access 這三款軟體的話，其實選擇家用版就足夠了！所以想想看你否常用的就只有 Word、Excel、PowerPoint，若是如此的話，家用版就非常足夠囉！

購買前注意事項

序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！

我以前是跟大家說序號能啟用就是正版，不過來回跟微軟那邊多次溝通，他們的意思是非法來源或是非正當管道同意是侵權的，所以我們也會相信微軟去解決這方面的事情。而實際上我想便宜的授權是對台灣經銷商造成了衝擊，微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，購買合法金鑰可洽聯強/展碁/捷元旗下之經銷商。因為價格差異實在太大了，這才是比較明確的衝突點，若你對於授權想要了解更多，請參考：Windows 序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰！

2020 春季居家辦公軟體特惠

產品 原價 折扣碼 入手價
微軟辦公軟體 2016 家庭版和學生版---1用戶 902 元 SPRIN30
（30% OFF）		 632 元
微軟辦公軟體 2019 家庭版和學生版---1用戶 936 元 655 元
微軟辦公軟體 Office 2016 家庭和商務版適用於 Mac 版本 2006 元 1405 元
微軟辦公軟體 Office 2019 家庭和商務版適用於 Mac 版本 3830 元 2681 元

pomoonline 主要是販售電腦遊戲、軟體、遊戲點數卡的網站，這次主要是推出居家辦公軟體的優惠，到底是否真的可以順利購買呢？我來大家實測看看！

春季居家 Office 辦公軟體特惠

△ 前面文章有說到，如果你通常只使用 Word、Excel 與 PowerPoint 的話，Office 購買家用版就足夠了，所以我這次來實測微軟辦公軟體 2019 家庭版和學生版，進入網頁之後，點選 BUY NOW 就可以進入購物車。

春季居家 Office 辦公軟體特惠

△ 進入購物車的頁面之後，在下方優惠券的部分填入 SPRIN30 折扣碼，之後再點使用優惠券，原本價格是 936 元，就會有七折的折扣。

春季居家 Office 辦公軟體特惠

△ 折扣後的金額為 655 元，真的只要這價格就可以入手了嗎？真的太不可思議了，繼續往結帳程序走下去。

春季居家 Office 辦公軟體特惠

△ 結帳程序可以使用訪客結帳，只是我個人建議註冊帳號比較好，因為購買紀錄可以在個人帳號內看到，這部分步驟請大家自己完成。

春季居家 Office 辦公軟體特惠

△ 付款方式支援 PayPay 與信用卡，大家選擇自己適合的付款方式。

春季居家 Office 辦公軟體特惠

△ 我使用 PayPal 付款，結帳前會看到詳細的金額資訊，最後確認之後點選提交訂單。

春季居家 Office 辦公軟體特惠

△ 完成之後就會看到訂單編號，之後就是去信箱等待收信。

春季居家 Office 辦公軟體特惠

△ 過一下應該就會收到 Office 2019 家用版的序號囉！

Office 如何在線上取用序號與下載軟體安裝

Office 2019 Pro Plus

△ 線上認證安裝序號請來到：https://setup.office.com/，並登入微軟帳戶，沒有的趕快申請一組吧~

Office 2019 Pro Plus

△ 將信箱中的序號輸入，微軟就會引導我們下載最新的 Office 2019 家用版軟體囉！跟著微軟的流程，安裝完 Office 之後，軟體已正式授權，Word、Excel、PPT 等等全部都可以正常使用，也確定可以正常啟動沒有問題。

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是否可以在 pomoonline 購買呢？

以上替大家實測了 pomoonline 的購買流程，基本上流程沒有什麼問題，也確實收到序號，每次購買收到的序號也不同，代表應該不是大量授權的版本，也確實可以透過微軟的網站驗證下載安裝，代表這序號是微軟所認可的！但是使用上是有所限制的，就是一個序號只能用在一台電腦，若是要使用在不同電腦，請購買新的授權唷！那購買上會有什麼疑慮呢？微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，所以在這裡可能有所牴觸，實際上 pomoonline 的確是可以購買到 Office 2019 能在台灣啟動的序號，那大家是否要在 pomoonline 購買便宜序號就請大家自行斟酌，本站不推薦也不否定，基於實測立場來分析。如果購買中或購買後有任何序號問題，可以利用 pomoonline 客服信箱取得求助。客服信箱：support@pomoonline.com

還有哪些春季優惠呢？

Office 2019 五折優惠
產品 原價 折扣碼 入手價
辦公軟體 Office 2019 專業增強版---1用戶 2062 元 OF50 1031 元
Windows 10 專業版與 Office 2019 專業版捆綁銷售產品 2319 元 1160 元
Windows 10 家庭版與 Office 2019 專業版捆綁銷售產品 2173 元 1087 元
Office 2016 六折優惠
產品 原價 折扣碼 入手價
微軟辦公軟體 2016 專業增強版 1096 元 OF6 658 元
Windows 10 專業版與 Office 2016 專業版捆綁銷售產品 1290 元 774 元
Windows 10 家庭版與 Office 2016 專業版捆綁銷售產品 1237 元 742 元
春季七折優惠
產品 原價 折扣碼 入手價
Windows 10專業版 --- 32/64 位元作業系統 454 元 SPRIN30 318 元
Windows 10 家庭版---32/64 位元作業系統 491 元 344 元
Windows 10 專業版--- 32/64 位元作業系統--- 2 台電腦授權 765 元 655 元

更多優惠請查看：https://bit.ly/2Uiiazc

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