限免 iFinD Data Recovery Home 萬能檔案救援軟體，硬碟/隨身碟/行動硬碟/SD記憶卡都支援，復原成功率 99%

限免 iFinD Data Recovery Home 萬能檔案救援軟體，硬碟/隨身碟/行動硬碟/SD記憶卡都支援，復原成功率 99%

大家都有不小心刪到檔案、記憶卡或 USB 隨身碟壞掉的時候，這時候先不要慌，把小編今天要跟大家分享的 iFinD Data Recovery Home 檔案救援工具收下就對啦！它原價 59 美金，現在收下就能夠免費使用，能夠復原超過 2000 種檔案、硬碟格式，例如：NTFS、FAT、FAT16、FAT32、EXFAT、HFS+、APFS、SSD 等，或是遭到格式化、系統當掉、清空資源回收桶，勒索病毒攻擊等情況通通都可以用救援，推薦各位收下這款萬用的救援工具，下次遇到就可以省下一大筆錢啦。

限時免費頁面：https://winningpc.com/ifind-data-recovery-free-license-code/

SD卡救援

進入限時免費頁面後，輸入自己的 Email，點下面 Continue 來繼續領取序號。這次活動共 1000 組序號，領完為止，所以請各位動作要快囉。

記憶卡救援軟體

然後點擊 Get The Code 序號就會寄到我們剛剛填寫的信箱囉。

相機 SD 卡救援

然後就可以在 Email 裡面看到本次的限時免費活動序號啦。

相機 SD 卡救援

軟體載點小編幫大家整理在文章下面，安裝後開啟，點擊右上方鑰匙圖示來啟用序號。

相機 SD 卡救援

然後貼上序號，按下 Register 就可以完成註冊啦，這次限免是 180 天的使用授權。

相機 SD 卡救援

接著選擇需要復原的路徑，不論是電腦硬碟、SD 記憶卡、USB 和等通通支援，可復原已刪除、格式化、損壞或不見的數據或檔案。

硬碟救援軟體

選擇完路徑後，軟體會開始進行掃描，不論任何檔案，圖片、影片、文件、音檔，或是任何格式的硬碟全部沒有問題。可以看到檔名、日期、格式、檔案大小。勾選完自己想要的文件後，按下右下方 Recover 就可以啦！

隨身碟讀不到檔案

 最後選擇要儲存復原檔案的位置就可以完成復原囉。這款救援檔案連結小編放在下面，若你近期剛好有壞掉的硬碟、隨身碟，請下載起來試試吧。

https://www.ifind-recovery.com/ifind-data-recovery-software-free-download/

免安裝版：
iFinD Data Recovery 9.8.8.0.7z（1DRV下載）
iFinD Data Recovery 9.8.8.0.7z（MEDIAFIRE下載）
iFinD Data Recovery 9.8.8.0.7z（RAPIDGATOR下載）
iFinD Data Recovery 9.8.8.0.7z（MEGA下載）
iFinD Data Recovery 9.8.8.0.7z（GOOGLE下載）
檔案大小：17.38 MB

雙重限時免費，這款非常可以領下來啊【Steam特賣推薦】
雙重限時免費，這款非常可以領下來啊【Steam特賣推薦】
照片還救得回來嗎？只要有Tenorshare 4DDiG資料救援軟體就可以 ...
照片還救得回來嗎？只要有Tenorshare 4DDiG資料救援軟體就可以 ...
赶紧下载！5款“限时免费” 软件！下载即赚到！！白嫖好几百刀...
赶紧下载！5款“限时免费” 软件！下载即赚到！！白嫖好几百刀...
【硬碟救援】一鍵救援電腦硬碟的遺失資料，Tenorshare 4DDiG操作 ...
【硬碟救援】一鍵救援電腦硬碟的遺失資料，Tenorshare 4DDiG操作 ...
隨身碟修復工具和檔案修復軟體
隨身碟修復工具和檔案修復軟體
3招快速救回USB隨身碟刪除的資料！
3招快速救回USB隨身碟刪除的資料！
有 SSD 硬碟救援軟體嗎？iFinD Data Recovery Home 免費下載
9M87
9M87
2025-05-05
All Posts

有 SSD 硬碟救援軟體嗎？iFinD Data Recovery Home 免費下載 相關文章

參考內容推薦

硬碟中消失的資料如何尋回？資料救援軟體有用嗎？

你會發現大多網路上的分享會說機械硬碟(HDD)比較容易救回資料，因為機械硬碟是將資料儲存到碟片，只要碟片沒有嚴重刮傷損毀，基本上資料是可以順利被救回的，其實原理就跟 ...

5個最佳的硬碟救援軟體

2022年12月28日 — 1. iMyFone D-Back for PC · 2. Disk Drill · 3. Stellar Data Recovery · 4. DiskGenius · 5. TestDisk ...

test_kaiyun官方网站下载(kaiyun) ‍ (中国)官方网站IOS安卓 ...

第一步：访问kaiyun官方网站下载官网官网首先,打开您的浏览器,输入kaiyun官方网站下载官网的官方网址http://www.alongsx.com/。您可以通过搜索引擎搜索或直接输入网址 ...

Data Recovery

主要幫助使用者解決因硬碟的硬體故障、誤刪、檔案毀損、硬體問題及其他類似狀況所造成的資料遺失問題；從個人到企業用戶，只要硬碟磁片未嚴重磨損、SSD記憶晶片未燒毀， 皆 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司ANHUI ...

2023年6月20日 — ：Recovery value of assets at the end of the operating period. C ... data of the houses and buildings without certificates have been determined.

資料救援軟體該用哪一套？專家實測分享（2023年）

資料救援軟體介紹. 提供兩種資料救援軟體給各位參考： Stellar Recovery 及R-Studio Recovery 這兩種資料救援軟體可免費下載、安裝，安裝完成後，便能開始自行嘗試資料救援 ...

2023 年度 Top 10 最佳 Windows 和 Mac SSD 救援軟體 - EaseUS

Windows和Mac中Top 10最佳SSD救援軟體 不用擔心SSD損壞的問題，因為我們為您提供了2022年度Top 10款Windows和Mac SSD救援軟體。 1. EaseUS Data Recovery Wizard 2.

【iFind】 取得蘋果MFi認證的定位尋物器 尋人也OK!

iFind就是搶先通過蘋果MFi認證的尋物器，功能比照蘋果Airtag，但價格更低廉，性價比高出 許多 iFind更是台灣第一款除了蘋果Airtag之外通過NCC型式認證的尋物器! iFind的定位方式? iFind透過綁定主人的iColud，再由全球數十億支的蘋果iPhone手機協助定位

【iFind】免插卡全球定位器-波紋黑

【iFind】免插卡全球定位器-波紋黑 - 防丟 / 救急幫手, , 找【iFind】免插卡全球定位器-波紋黑推薦就來PChome 24h購物,多元支付,超值,優惠,可靠迅速,您的網路購物的首選

TOP 10最好的硬碟資料救援軟體推薦（Windows &amp; Mac）

EaseUS Data Recovery Wizard Pro 是一款免費硬碟救援軟體，已幫助數百萬名使用者 ... 免費版有2GB救援資料量限制。Pro版本售價NT$2,040，無救援量限制。 免費版限制 ...