大家都有不小心刪到檔案、記憶卡或 USB 隨身碟壞掉的時候，這時候先不要慌，把小編今天要跟大家分享的 iFinD Data Recovery Home
檔案救援工具收下就對啦！它原價 59 美金，現在收下就能夠免費使用，能夠復原超過 2000 種檔案、硬碟格式，例如：NTFS、FAT、FAT16、FAT32、EXFAT、HFS+、APFS、SSD 等，或是遭到格式化、系統當掉、清空資源回收桶，勒索病毒攻擊等情況通通都可以用救援，推薦各位收下這款萬用的救援工具
，下次遇到就可以省下一大筆錢啦。
限時免費頁面：https://winningpc.com/ifind-data-recovery-free-license-code/
進入限時免費頁面後，輸入自己的 Email，點下面 Continue 來繼續領取序號。這次活動共 1000 組序號，領完為止，所以請各位動作要快囉。
然後點擊 Get The Code 序號就會寄到我們剛剛填寫的信箱囉。
然後就可以在 Email 裡面看到本次的限時免費活動序號啦。
軟體載點小編幫大家整理在文章下面，安裝後開啟，點擊右上方鑰匙圖示來啟用序號。
然後貼上序號，按下 Register 就可以完成註冊啦，這次限免是 180 天的使用授權。
接著選擇需要復原的路徑，不論是電腦硬碟、SD 記憶卡、USB 和等通通支援，可復原已刪除、格式化、損壞或不見的數據或檔案。
選擇完路徑後，軟體會開始進行掃描，不論任何檔案，圖片、影片、文件、音檔，或是任何格式的硬碟全部沒有問題。可以看到檔名、日期、格式、檔案大小。勾選完自己想要的文件後，按下右下方 Recover 就可以啦！
最後選擇要儲存復原檔案的位置就可以完成復原囉。這款救援檔案連結小編放在下面，若你近期剛好有壞掉的硬碟、隨身碟，請下載起來試試吧。https://www.ifind-recovery.com/ifind-data-recovery-software-free-download/
免安裝版： iFinD Data Recovery 9.8.8.0.7z（1DRV下載） iFinD Data Recovery 9.8.8.0.7z（MEDIAFIRE下載） iFinD Data Recovery 9.8.8.0.7z（RAPIDGATOR下載） iFinD Data Recovery 9.8.8.0.7z（MEGA下載） iFinD Data Recovery 9.8.8.0.7z（GOOGLE下載）
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