PC 資料如何自動備份到雲端，或者雲端 A 備份到雲端 B？最近小編發現 CBackup Premium 備份工具，它以強大的安全和隱私著名。在備份功能方面，CBackup Premium 提供了 PC 到雲備份功能及雲對雲備份功能。支援所有辦公文件格式，包含：圖片、影片、音樂和軟體等...雲端備份服務則包含 Google Drive 和 Dropbox，CBackup Premium 原價要 44.97 美元，目前推出限時免費活動，各位趕緊把握機會收下吧。若錯過限時免費活動時間，可以用 EASEUS Todo Backup Free 來取代。

限時免費活動頁面：https://www.cbackup.com/partners/back-to-school/giveaway-8915.html

首先到限時免費頁面，輸入 Email、密碼及驗證碼註冊會員，就可以獲得本次的限時免費活動資格。

然後到 Email 點擊 Verify Email Now 按鈕來進行驗證。

驗證完畢後，到文章後方下載 CBackup Premium 登入剛剛註冊的 Email 及密碼就完成啦。

安裝好 CBackup Premium 之後，打開會員後台，就可以看到已經是 Premium 會員囉，此次的授權是 90 天。

CBackup Premium 能夠備份、同步所有資料到雲端，並結合雲端空間來儲存取備份文件。雲對雲備份方案，可以在不同雲端硬碟或同一雲端硬碟的多個帳戶之間備份文件。

CBackup 使用 256 位元 AES 加密技術，提供了 8 種不同的自動排程備份選項，包括：每天、每周、每月等，雲端硬碟則支援：Google Drive、OneDrive、Dropbox 等...，下載連結小編放在文章後方，有需要的朋友請自行領取囉。

https://www.cbackup.com/

免安裝版：

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