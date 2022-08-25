CBackup Premium

PC 資料如何自動備份到雲端，或者雲端 A 備份到雲端 B？最近小編發現 CBackup Premium 備份工具，它以強大的安全和隱私著名。在備份功能方面，CBackup Premium 提供了 PC 到雲備份功能及雲對雲備份功能。支援所有辦公文件格式，包含：圖片、影片、音樂和軟體等...雲端備份服務則包含 Google Drive 和 Dropbox，CBackup Premium 原價要 44.97 美元，目前推出限時免費活動，各位趕緊把握機會收下吧。若錯過限時免費活動時間，可以用 EASEUS Todo Backup Free 來取代。

限時免費活動頁面：https://www.cbackup.com/partners/back-to-school/giveaway-8915.html

自動備份軟體

首先到限時免費頁面，輸入 Email、密碼及驗證碼註冊會員，就可以獲得本次的限時免費活動資格。

排程備份軟體

然後到 Email 點擊 Verify Email Now 按鈕來進行驗證。

雲端備份軟體

驗證完畢後，到文章後方下載 CBackup Premium 登入剛剛註冊的 Email 及密碼就完成啦。

Google Drive 備份到 Dropbox

安裝好 CBackup Premium 之後，打開會員後台，就可以看到已經是 Premium 會員囉，此次的授權是 90 天。

電腦自動備份軟體

CBackup Premium 能夠備份、同步所有資料到雲端，並結合雲端空間來儲存取備份文件。雲對雲備份方案，可以在不同雲端硬碟或同一雲端硬碟的多個帳戶之間備份文件。

CBackup Premium

CBackup 使用 256 位元 AES 加密技術，提供了 8 種不同的自動排程備份選項，包括：每天、每周、每月等，雲端硬碟則支援：Google Drive、OneDrive、Dropbox 等...，下載連結小編放在文章後方，有需要的朋友請自行領取囉。

https://www.cbackup.com/

免安裝版：
CBackup 3.0.0.7z（GOOGLE下載）
CBackup 3.0.0.7z（1DRV下載）
CBackup 3.0.0.7z（MEDIAFIRE下載）
CBackup 3.0.0.7z（RAPIDGATOR下載）
CBackup 3.0.0.7z（MEGA下載）
檔案大小：10.17 MB

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