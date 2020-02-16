EASEUS Todo Backup 是一款可以備份 Image 的備份軟體，也就是如同 Ghost 的備份，若是以近期的備份軟體來說，功能就好比 Acronis 的影像備份一般，這款軟體或許早就有人使用很久了，不過我還真的是到近期才發現，方便好用的程度的確也沒有話說，搭配硬碟或是 NAS 來做系統備份，萬一系統真的出了什麼異常，影像備份的還原是最快的^^，若你還沒有使用Image的備份方式，那麼這篇文章一定要好好參考唷！

免費版本image備份軟體

主要的功能項目包含了硬碟/磁區備份、檔案備份、系統備份與 Smart 備份四種，文章內會替大家一一介紹。

硬碟以及磁區的影像備份

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第一次的備份建議大家選擇「Drive/Partition Backup」，代表可以完整的備份整顆硬碟或是整個磁區成為影像檔案，會列出目前電腦當中所有的硬碟或是磁區，大家就勾選想要備份的硬碟，隨意建立一個 Plan name 任務名稱，像我主要備份系統的 C 槽，就以 system 或是 system_c 命名，之後選擇備份的目的端。

一般檔案備份

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勾選自己需要的備份的檔案，最簡單的備份就是檔案備份，當需要還原時以檔案為主。

系統備份

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大多人的系統都是在 C 槽，那備份 C 槽和備份系統有什麼不同嗎？老實說以同一台機器來說是沒有差別的，因為整顆 C 槽包含了系統狀態，備份系統主要適用於異機還原的時候，也可以當成移機的一種方式，不過免費版本並不支援異機還原的使用。而單純備份系統在還原時速度也會比較快，前提是系統沒有所毀的狀態下。

Smart Backup

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Smart Backup 說穿了就是檔案備份，不過內建了一些該備份的資料夾等等。

備份的進階選項

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以上四種備份方式都可以排程自動備份，也就是說時間到就自動啟動備份，可以設定一次性備份、每日備份、週備份以及月備份，備份型態可以全備份，還有 Incremental、Differential 兩種差異備份。

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調整壓縮等級，建議大家選擇Normal即可，備份時間比較短，若是選擇高壓縮會拖很長的時間，壓縮後不見得會小非常的多。備份檔案可以選擇密碼保護，避免人惡意還原竊取資料。備份的優先等級，調整到高的話則以備份優先，若同時在使用電腦可能會受到影響，建議中間即可，備份時操作系統也沒什麼感覺。

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Image reserve strategy 可以設定多久之前的備份檔案就自動清除，或是保留幾份備份檔案，這樣的設定能夠刪除不必要的備份檔案，大家就不用自己清理備份的空間。

硬碟磁區拷貝

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硬碟語詞區的拷貝也是很基本的功能，當要換硬碟時很實用的！

功能就大概介紹這樣子囉！希望大家還看得懂啊～趕快開始備份系統唷！最後提醒大家一些重點，備份時的目的端不要在同一顆硬碟，因為萬一硬碟發生不幸，搞不好連備份的 PBD 檔案都開不起來；再來就是要利用 Tools 內的 Create emergency disk 建立一張還原光碟，系統真的遭遇不幸時可以利用光碟開機，並且讀取備份檔案，不然光備份有什麼用呢？

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付費版本當然更多功能，不過免費版本其實就很好用囉！

http://www.todo-backup.com/products/home/free-backup-software.htm

安裝版：
EASEUS Todo Backup Free 12.0.exe（EASEUS下載）
檔案大小：88.23 MB

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