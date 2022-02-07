通膨的 % 數遠遠大於錢放在銀行裡的利率（通膨一年最低 2% 計算），因此許多人會選擇投資，只要獲利大於 2% 你的資金就不會「被通膨偷走」，不過投資最難的就在於「紀錄」與「紀律」，紀律比較偏向心態面就不討論，本篇小編要與大家分享非常好用、簡單投資「紀錄」工具 Portfolio Returns，只要紀錄現金狀況、月底總結就能夠自動計算以下收益率、投資回報率、投資組合回報率，近 1 個月、3 個月、半年、當年，最多到 50 年的年化收益。

目前 Portfolio Returns 能夠在 App Store 免費下載。

下載之後點擊 Create your first portfolio。

Portfolio Returns 的預設語言是英文，有一些金融上的專有名詞怕看不懂的話，它也支援中文，不過要到 Mac 設定裡面調整，找到「語言與地區」後，點擊 App 選擇左下角的＋，把 Portfolio Returns 新增進去後語言設定為簡體中文就可以囉。

只需要填入「資金投入」、「資金撤出」及「總額」的部分數據就完成啦！根本是懶人投資救星，所謂資金投入/撤出，就是你為這項資產新增了多少現金，還是提現了多少現金填進去即可。總額就是月底的時候，這項資產還剩餘多少價值。

幣別的部分也支援多種幣別，例如有些人投資美股、虛擬貨幣就會以 USD 來記錄比較方便閱讀，台股的話則設定 TWD 會比較方便。

輸入完畢之後，點擊左側欄位「計算」，就可以看到近 1 個月、3 個月、半年、當年，最多到 50 年的年化收益。

總覽的部分也可以看到顯示以 10,000 資產為基礎的增長曲線圖、投資者收益率 (價值加權回報、內部收益率)、投資組合收益率 (時間加權回報)，比起自己拉 Excel 表格、設一堆公式計算，這個 APP 非常推薦有理財的朋友下載唷，連結放在下面囉。

下載：

Portfolio Returns （App Store 下載）