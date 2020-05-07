Viper FTP

Mac 有好用的 FTP 工具嗎？今天要跟大家分享這款 Mac FTP 工具 Viper FTP 原價美金 19.99 元，目前正在進行限時免費下載，一次下載終身使用 ( 下載截止 5/10 23:59  )，支援 SFTP、FTP、WebDav、Dropbox、Google Drive 等，甚至還可以直接連線到 YouTube 帳戶，並進行影片上傳，Mac 使用者可以趕快趁這波限免收下它囉。Windows 電腦可以參考：FTPbox 2.6.3 利用FTP/SFTP打造自己的Dropbox

活動頁面：https://giveawaysnetworks.com/Items/Details/Giveaway-Viper-FTP-V553-for-Mac

Viper FTP

進入活動頁面後，可以看到限免截止倒數，此次限免版本為 Viper FTP V5.5.3，可以一直更新到 V5.6，在期限內下載可終身免費使用。

Mac 軟體下載

點擊下方 Download Viper FTP 綠色按鈕進行下載。

Viper FTP

接著等待 60 秒，若不想等待可以分享限免的消息到社群媒體。

Mac FTP工具推薦

我自己是不想分享，所以等待 60 秒過後，在欄位中填上稱呼、Email 就可以囉。

Viper FTP

最後到 Email 收取啟用序號，Viper FTP 免安裝版、安裝可以到文章後方下載。

Filezilla 替代工具

下載並開啟軟體後，按下 Enter Serial Number 貼上剛剛收到的序號。

Mac 軟體下載

Viper FTP

貼上後按下 OK 看到上方畫面後，就代表啟用成功啦。啟用後就可以終身免費用啦~

Mac 限時免費

啟用後點擊右上方的閃電圖示，就可以輸入 FTP 連線資訊啦，Viper FTP 可以檢視隱藏的資料及系統檔案，只需要輸入檔名即可快速找到檔案位置。

Viper FTP

此外 Viper FTP 允許使用者透過 Mail App 來分享檔案、將 URL 製作為特定檔案，最大特色就是搜尋檔案的速度，跟閃電一樣快速，各位 Mac 的使用者，趕快來取得 Viper FTP 終身免費使用資格吧！

檔案下載：（序號：F087E5-12555C-B82595-A39341-CEEF915B）
ViperFTP.dmg（GOOGLE下載）
ViperFTP.dmg（1DRV下載）
ViperFTP.dmg（MEDIAFIRE下載）
ViperFTP.dmg（RAPIDGATOR下載）
ViperFTP.dmg（MEGA下載）
檔案大小：13.61 MB

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