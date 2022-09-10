BgSub 最新線上 AI 去背神器，用了這款便能跟 PS 說掰掰囉！

不想在用 Photoshop 慢慢替毛小孩或人物進行去背嗎？那就趕緊試試這款 BgSub 全自動化線上去背神器吧！BgSub 是一款具有 AI 智能的免費線上去背網站，操作簡單好上手，只要將你要去背的圖片上傳到網站中，網站便會開始自動幫你的照片進行去背，像是最難的人像、動物毛髮都能準確去除，真的相當方便根本不需要 Photoshop 軟體，有需要的朋友趕緊收下吧！更多不錯的去背工具，可參考這篇：Adobe Remove Background 免費線上去背工具！

BgSub 網站使用說明

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開啟 BgSub 網站後，請直接點選「Launch BgSub」。

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接著看你是要透過拖曳或貼上圖片連結的方式，或點選「Open Image」上傳圖片都行。

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圖片上傳後，網站便會開始自動幫你的照片進行去背，只要秒鐘就能將毛髮細節都精準處理完畢，真的讓你省時又省力。

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若你想替處理完的圖片貼家背景或文字的話，你可以使用左側工具欄中來進行編輯，完成後便可點選「Save」將原圖大小的圖片儲存到電腦中囉！

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上圖就是使用 BgSub 網站去背的前後差異，效果真的很不錯，對於工作上需要經常處理圖片的朋友，快將這個方便的去背工具收藏起來吧！

BgSub：https://bgsub.com/

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