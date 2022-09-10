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ManyPixles 網站使用說明

進到 ManyPixles 網站後，點選上方的「RESOURCES」便可點選「FREE ILLUSTRATINS」、「FREE ICONS」來挑選你要的素材。

在「FREE ILLUSTRATINS」頁面中，可以透過標題下方的搜尋欄、分類目錄、插圖類型來找尋你要的素材。

若你不喜歡網站預設的配色，可以點選右上方的調色工具，開啟調色盤來調整到你喜歡的顏色。

顏色選好後，便可點選一張你喜歡的插圖，並選擇要下載 SVG 或 PNG 圖檔格式到電腦中。

而在「FREE ICONS」頁面中，一樣可以透過搜尋欄、分類目錄、插圖類型來找尋你要的素材，可惜的是無法改變顏色。

最後，點進一張你喜歡的圖示後，便可要下載 SVG 或 PNG 圖檔格式到電腦中做使用囉！讓你的 PPT 簡報或網站更吸睛的朋友，趕緊點擊下方連結，前往 ManyPixles 網站帶走你要的素材吧！

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