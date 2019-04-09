Dreamstime 免費可商用圖庫，收藏豐富高品質 CC0 圖片！

2019-04-09 06:19:45 9M87

CC0圖片下載

免費圖庫平時沒有收藏，臨時要用圖片的時候，真的不太好找！本站曾經分享過不少免費圖庫，像是 PeakpxphotoACBOSSFIGHT 都是不錯的免費圖庫來源，今天再帶來一個免費圖庫「Dreamstime」，雖然 Dreamstime 圖庫不是全站免費下載，但光是免費照片分類，就收藏豐富的可商用 CC0 圖片，趕快來一探究竟吧！

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△ 進入 Dreamstime 免費圖片分類後，就可以看到大大的搜尋欄位，因為是國外網站，搜尋關鍵字語言也必須是英文，按下搜尋後就可以快速找到圖片啦！

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△ 若想先逛逛的話，直接往下滑，可以看到更多圖片分類，包含：抽象、插畫、物體、動物、藝術與建築、科技、旅行、產業、金融、IT、商業、自然等，當然這邊還不是全部的分類，點擊右下方的 View all Categories 進入所有分類。

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△ 9m87 隨意點擊一個分類進入，就決定是動物啦！進入後可以看到圖片縮圖以格狀式的方式排列，最下方可以點擊進入下一頁繼續瀏覽更多圖片。

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△ 接著點擊照片縮圖後，就可以看到照片資訊，包含照片名稱、瀏覽數、下載數、CC0 授權、圖片尺寸、使用規範等，點擊右下方的 DOWNLOAD 圖片就可以直接存到電腦啦！

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△ Mac 可商用圖片下載：https://www.dreamstime.com/laptop-coffee-table-public-domain-image-free-90357055

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△ 水果可商用圖片下載：https://www.dreamstime.com/apple-fruit-local-food-produce-public-domain-image-free-102634138

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△ 植物可商用圖片下載：https://www.dreamstime.com/flower-flora-oxeye-daisy-marguerite-daisy-public-domain-image-free-102643461

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△ 兒童可商用圖片下載：https://www.dreamstime.com/photograph-fun-child-girl-public-domain-image-free-102877155

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△ 貓咪可商用圖片下載：https://www.dreamstime.com/cat-whiskers-mammal-small-to-medium-sized-cats-public-domain-image-free-102877196

Dreamstime 可商用圖庫：https://www.dreamstime.com/free-photos

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