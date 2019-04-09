免費圖庫平時沒有收藏，臨時要用圖片的時候，真的不太好找！本站曾經分享過不少免費圖庫，像是 Peakpx、photoAC、BOSSFIGHT 都是不錯的免費圖庫來源，今天再帶來一個免費圖庫「Dreamstime」，雖然 Dreamstime 圖庫不是全站免費下載，但光是免費照片分類，就收藏豐富的可商用 CC0 圖片，趕快來一探究竟吧！

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