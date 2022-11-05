LibreShot 免費高畫質商用圖庫，全部 CC0 授權任何用途都可使用！

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LibreShot 網站使用說明

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開啟 LibreShot 網站後，便可在首頁中的搜尋欄位上輸入你要找的圖片關鍵字（英文）。

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你也可以選擇點擊上方的「CATEGORIES」，共有 45 種主題類別讓你選擇，且所有主題中的照片全都含有 CC0 授權，可讓你毫無顧慮的安心使用。

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接著我們就可以在自己喜歡的主題中，找尋自己想要的圖片，若你將滑鼠移動到圖片上，你會看到該圖片的標題、更新日期、分類以及標籤。

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最後，點擊你喜歡的圖片後，便能看到更完整的圖片介紹、相關相片以及使用規範和授權說明，接著便可點擊右上角的「Free Download」將圖片免費下載到電腦中使用囉！

LibreShot：https://libreshot.com/

以下是小編覺得不錯的 5 個圖片主題給大家參考看看：

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△ 動物：https://libreshot.com/free-images/animals/

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△ 海洋：https://libreshot.com/free-images/sea/

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△ 建築：https://libreshot.com/free-images/buildings/

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△ 森林：https://libreshot.com/free-images/forest/

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△ 天空：https://libreshot.com/free-images/sky/

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