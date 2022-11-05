找不到好看品質又好的免費商用圖庫嗎？那麼這款由專業攝影師創建的 LibreShot 高畫質商用圖庫你一定會愛上！LibreShot 是一個擁有大量高品質且主題豐富的免費線上圖片素材網，沒有任何下載限制也無須註冊，網站中所有圖片都含有 CC0 授權，不管是要用於個人或商業用途都可以，有興趣或工作上有需要的朋友趕緊收下吧！更多免費 CC0 圖片素材，可參考這篇：Wunderstock 免費可商用圖庫，收藏超過 1000 萬張 CC0 可商業使用圖片！



LibreShot 網站使用說明

開啟 LibreShot 網站後，便可在首頁中的搜尋欄位上輸入你要找的圖片關鍵字（英文）。

你也可以選擇點擊上方的「CATEGORIES」，共有 45 種主題類別讓你選擇，且所有主題中的照片全都含有 CC0 授權，可讓你毫無顧慮的安心使用。

接著我們就可以在自己喜歡的主題中，找尋自己想要的圖片，若你將滑鼠移動到圖片上，你會看到該圖片的標題、更新日期、分類以及標籤。

最後，點擊你喜歡的圖片後，便能看到更完整的圖片介紹、相關相片以及使用規範和授權說明，接著便可點擊右上角的「Free Download」將圖片免費下載到電腦中使用囉！

LibreShot：https://libreshot.com/

以下是小編覺得不錯的 5 個圖片主題給大家參考看看：

△ 動物：https://libreshot.com/free-images/animals/

△ 海洋：https://libreshot.com/free-images/sea/

△ 建築：https://libreshot.com/free-images/buildings/

△ 森林：https://libreshot.com/free-images/forest/

△ 天空：https://libreshot.com/free-images/sky/