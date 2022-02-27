你在找具有日本手繪風格的插圖素材嗎？那麼這個來自日本的 illust STAMPO 超萌動物插圖網你一定會喜歡！illust STAMPO 是一個提供 22 款可愛動物插圖網，每款共有 35 張不同造型任你下載，網站還會依照喜、怒、哀、樂等表情來做分類，並且有支援 PNG/JPG/SVG 圖檔，只要輸入按下 Download 鍵就能下載到電腦中使用 ，而所有插圖都能做個人及商業用途，無需標明來源！更多好看的日本插圖素材庫，可參考這篇：イラストレイン 日本可愛插圖素材網！

illust STAMPO 使用說明

進到 illust STAMPO 網頁後，你可以點擊點右上方的紅色「箭頭」展開各種表情分類，你也可以直接點擊下方 22 種動物主題來挑選你喜愛的插圖。

點進自己喜歡的類別或動物主題後，便可以看到許多可愛的日本手繪插圖。

接著我們就點擊一張插圖，便能在左側選擇 PNG/JPG/SVG 圖檔格式、大小與其它 5 種設計樣式，選好後就能在右側進行預覽，確定沒問題後便可按下「DOWNLOAD」鍵將插圖儲存到電腦中，若你有需要用到 AI 檔的話，網站也有提供「Ai」下載按鈕讓你下載喔！對於喜歡日本手繪畫插圖的朋友，趕緊將這款 illust STAMPO 網站收藏起來吧！

illust STAMPO：https://stampo.fun/

以下是小編覺得不錯的 5 個主題給大家參考看看：

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