illust STAMPO 日本超萌動物插圖網，每款插圖共有 35 張任你免費下載！

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illust STAMPO 使用說明

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進到 illust STAMPO 網頁後，你可以點擊點右上方的紅色「箭頭」展開各種表情分類，你也可以直接點擊下方 22 種動物主題來挑選你喜愛的插圖。

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點進自己喜歡的類別或動物主題後，便可以看到許多可愛的日本手繪插圖。

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接著我們就點擊一張插圖，便能在左側選擇 PNG/JPG/SVG 圖檔格式、大小與其它 5 種設計樣式，選好後就能在右側進行預覽，確定沒問題後便可按下「DOWNLOAD」鍵將插圖儲存到電腦中，若你有需要用到 AI 檔的話，網站也有提供「Ai」下載按鈕讓你下載喔！對於喜歡日本手繪畫插圖的朋友，趕緊將這款 illust STAMPO 網站收藏起來吧！

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以下是小編覺得不錯的 5 個主題給大家參考看看：

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△ 女巫主題連結：請點我前往

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△ 柴犬主題連結：請點我前往

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△ 無尾熊主題連結：請點我前往

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△ 章魚與水母互動主題連結：請點我前往

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△ 狗與豬互動主題連結：請點我前往

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