有免費插畫素材嗎？免費圖庫永遠不嫌多，今天要來跟大家分享一個免費圖庫「KissCC0」，包含照片、插畫素材全都使用 CC0 授權方式，可以個人使用、商業使用，下載過程完全不需要註冊、輸入 Email 或是登入會員，就可以下載豐富的圖片素材，如果你常常需要使用到圖片的話，這款圖庫趕快收下來吧！你也可以參考：Peakpx 免費高畫質圖庫，27 萬筆圖片素材持續成長中

△ 進入首頁之後，可以看到最上方有個搜尋欄位，下方就是圖片的縮圖，比較特殊的地方是，這個網站並沒有圖片分類，不過有搜尋欄位可以快速搜尋到自己想要的圖片，因此沒有分類還算是可以接受的囉。

△ 往下滑看到縮圖的地方，縮圖區域上方有兩個按鍵可以切換素材，左邊 Photo 是照片的部分，右邊就是插畫素材，就看你自己想要挖寶哪一種素材囉～

△ 把滑鼠移動到圖片正上方，可以看到下載按鈕，下載按鈕的下方是搜尋類似的圖片功能。

△ 點擊類似圖騙之後，能夠看到這個圖庫裡面所有相似的圖片，這樣的搜尋方式也是相當方便，進入之後可以在上方看到不同的檢索方式，像是類似的種類、相同的大小及顏色的其它圖片。

△ 點擊進去下載之後，就可以看到圖片的詳細資訊，包含圖片的使用授權規範、圖片的使用方式、是否可以商業使用等等詳細的資料，要下載圖片的話，直接點擊右邊的綠色按鈕「Ｆree Ｄownload」就可以囉。

△ 點擊之後，會有不同的尺寸大小可以選擇，依據圖片的原始來源會有不同的大小，除了 PNG 圖片格式之外，還包含 PDF 格式可以下載。

△ 在下載的最後一個步驟，會有一個機器人驗證的流程，在「我不是機器人」前方勾選圖片，就會自動下載到電腦囉！所以有需要的話，趕快把這個圖片素材庫收藏到你的書籤中吧！

△ 下載：花插畫素材下載

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△ 下載：女性插畫素材下載

△ 下載：聖誕節素材下載

△ 下載：食物插畫素材下載

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