Unsample 設定好篩選條件，隨機挑選 Unsplash 圖片素材打包下載

2018-01-08 15:53:52 9M87
Unsample 設計圖片 設計素材 隨機圖片

大家都知道 Unsplash 是一個提供高畫質的免費照片素材庫，但上面的素材實在太豐富，有時候真的懶得挑照片，Unsample 只要設定好搜尋條件，它就會隨機幫你打包多照片，這麼一來挑照片會簡單許多，可以大大減少挑照片的時間，歸類成效率工具不過分吧，對有選擇性障礙的人，根本就是福音啊，而且每次都是隨機下載，要選到重複照片的機率也是微乎其微。如果你有要投影、螢幕或手機展示什麼的話，就輕鬆快速地建立範例圖庫，都是不錯的圖片喔！

Unsample：http://unsample.net/
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△ 進入網站後，下面會看到篩選條件與照片設定。

照片設定 長寬 尺寸 下載張數

△ 照片設定，第一欄為預設下載張數，接著是長寬，我覺得預設的就夠了，除非你有特殊需求。

照片 篩選條件 直式 橫式

△ 篩選條件，這裡唯一要注意的只有兩個欄位，第一是 Terms 這欄，填入你想要找的主題（英文），第二是 Orientation 選擇要直式照片還是橫式照片。

Unsample 設計圖片 設計素材 隨機圖片

△ 都設定好之後，用力按下 SAMPLES，不囉唆隨機照片就直接載到電腦裡啦！

Unsample：http://unsample.net/

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