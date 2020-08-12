需求圖示不求人，不用叨擾你家的美編，因為 Tabler Icons 提供了免費的 SVG 向量檔圖標，現在很多手機 APP、網頁都會有簡單的選單之類的，這些選單的圖示可以透過 Tabler Icons 來做設計，目前有超過 500 種的免費圖示可以使用，而且所有網站圖標都有 MIT 授權，圖標的顏色任我們挑選，並且可應用在任何商業、個人項目、複製、改作與販售等等，不論圖示要使用在哪個地方，Tabler Icons 都是不錯的線上圖示工具。之前有介紹過一篇 illustrio 圖示風格產生器 類似的文章，可自訂圖示樣式、顏色與陰影大家可以參考看看。那麼以下就教如大家何在 Tabler Icons 網站中挑選圖標，以及如何複製並應用到你的 Web 專案中。

打開 Tabler Icons 首頁後，可到搜尋框找尋你想要的圖標 ( 目前只能輸入英文查詢 )，或是直接把頁面往下拉直接尋找。

網站左上角可以改變圖標的大小跟粗細，有上角則可以選擇隱藏查詢框（Search）或顏色（Colors），若你調整回不去當初的模樣也沒關係，按下還原（Reset）一切就能回到當初設定好的樣子（要是人生也能這樣多好 XD）。

選擇你喜歡的顏色，會自動應用到整個網站的圖標樣式。

你可以點擊你想要的圖標 Icons，就能直接複製該圖標的 SVG 程式碼，你只需要貼上至 Web 專案中，就可以顯示該圖標。

Tabler Icons 的圖標並非是下載 SVG 格式檔案，而是直接提供你 SVG 的 HTML 格式。Tabler Icons 免費圖標數量多達 558+ 個樣式可以選擇，目前也不斷增加當中，挑一個自己喜歡的樣式來使用吧！

Tabler Icons：https://tablericons.com/