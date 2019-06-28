Piqsels 可商用免費圖庫，超過百萬張高品質圖片讓你載到飽

2019-06-28 07:45:50 9M87

Piqsels

說道免費圖庫，你會想起哪一款呢？今天又要與大家分享這款 Piqsels 免費圖庫，免註冊、免登入就能下載超過百萬張圖片，一張圖片擁有多種尺寸可以下載，不管是手機、平板、筆電還是原始照片應有盡有，可商業使用、個人使用，重點是他們家的照片品質相當高，不收藏起來真的對不起自己呀～免費圖庫你也可以參考：Peakpx 免費高畫質圖庫，27 萬筆圖片素材持續成長中

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△ 進入 Piqsels 就可以看到搜尋欄位，與大多數的圖不同，因為語言是簡體中文，可以直接在這邊搜尋你需要的圖片，看起來有點像是中文版的 Unsplash。

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