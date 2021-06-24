StreamFab YouTube Downloader

如何下載 YouTube 整個播放清單音樂？最近小編發現 StreamFab YouTube Downloader 影片/音樂下載器，它是一款可以協助我們輕鬆下載 YouTube、Facebook、Twitter 等超過 1000 個網站下載影片和音樂的下載器，YouTube 的部分還支援下載整個「播放清單」，畫質的話有 1080P、2K、4K、8K 高畫質影片，音樂的部分則可以選擇從最低 96 kbps 到最高 320 kbps 的 Hi-Fi 級高音質音樂，目前 StreamFab YouTube Downloader 正推出「限時免費」活動，現在取得就可免費取得 YouTube 影片、音樂下載工具，需要離線看 YouTube 影片、音樂的朋友，請立馬收下吧。若不小心錯過限時免費的話，VDownloader 是一款不錯的影片下載器替代品。

youtube影片下載

進入 StreamFab YouTube Downloader 限時免費活動頁面後，輸入 Email 來取得序號，這次的活動 Windows 系統及 macOS 系統的使用者們都適用。

youtube影片下載

接著前往自己的 Email 收信，就可以看到載點，這次的序號是採用輸入帳號、密碼方式來啟用，在免費期間內，輸入同樣的帳號及密碼都是可以通過的。

StreamFab YouTube Downloader

然後下載 StreamFab YouTube Downloader 並進行安裝就可以囉，載點幫大家放在文章後面啦。

youtube 轉 MP3

安裝完成後進入軟體，找到左下方的「授權」按鈕。

YouTube 4K影片下載

輸入剛剛在 Email 取得的帳號、密碼登入。

YouTube 8K 影片下載

看到上圖畫面就代表啟用成功啦，如果失敗的話可能是限時免費活動結束了，限時免費就是如此殘酷，請關注我們的 FB 粉絲專頁，取得第一手資訊下次就不會錯過啦～

StreamFab YouTube Downloader

這次的限時免費活動是一年份的授權，進入 StreamFab YouTube Downloader 之後，點擊 YouTube 就可以開始搜尋你要下載的影片啦，由於它內建瀏覽器，所以我們不須要關閉視窗開啟 Chrome 找影片，在裡面就可以一站式完成。

YouTube Mp3 Download

打開影片之後，影片左上角會出現「下載按鈕」。

StreamFab YouTube Downloader 下載

可以選擇下載單個影片，或下載整個「播放清單」。

StreamFab YouTube Downloader 免費

影片的話直最高可以支援到 8K 影片下載，不過實際上還是要看來源影片畫質提供到哪裡。

youtube 下載

音樂的部分音質最高可以到 320 kbps。

StreamFab YouTube Downloader

下載完成之後，到「本地檔案」中就可以認領你下載的檔案啦～我覺得這款用來下載 YouTube「播放清單」非常好用，這樣音樂就不用一首一首下載也能離線收聽啦，載點放在下方，大家趕快趁活動結束前去領取吧！

https://zh.dvdfab.cn/

Windows 下載：
StreamFab YouTube Downloader：https://dvdfab.cn/mlink/download.php?g=StreamFab_Online

macOS 下載：
https://dvdfab.cn/mlink/download.php?g=StreamFab_MAC

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