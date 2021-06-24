如何下載 YouTube 整個播放清單音樂？最近小編發現 StreamFab YouTube Downloader 影片/音樂下載器，它是一款可以協助我們輕鬆下載 YouTube、Facebook、Twitter 等超過 1000 個網站下載影片和音樂的下載器，YouTube 的部分還支援下載整個「播放清單」，畫質的話有 1080P、2K、4K、8K 高畫質影片，音樂的部分則可以選擇從最低 96 kbps 到最高 320 kbps 的 Hi-Fi 級高音質音樂，目前 StreamFab YouTube Downloader 正推出「限時免費」活動，現在取得就可免費取得 YouTube 影片、音樂下載工具，需要離線看 YouTube 影片、音樂的朋友，請立馬收下吧。若不小心錯過限時免費的話，VDownloader 是一款不錯的影片下載器替代品。

進入 StreamFab YouTube Downloader 限時免費活動頁面 後，輸入 Email 來取得序號，這次的活動 Windows 系統及 macOS 系統的使用者們都適用。

接著前往自己的 Email 收信，就可以看到載點，這次的序號是採用輸入帳號、密碼方式來啟用，在免費期間內，輸入同樣的帳號及密碼都是可以通過的。

然後下載 StreamFab YouTube Downloader 並進行安裝就可以囉，載點幫大家放在文章後面啦。

安裝完成後進入軟體，找到左下方的「授權」按鈕。

輸入剛剛在 Email 取得的帳號、密碼登入。

看到上圖畫面就代表啟用成功啦，如果失敗的話可能是限時免費活動結束了，限時免費就是如此殘酷，請關注我們的 FB 粉絲專頁，取得第一手資訊下次就不會錯過啦～

這次的限時免費活動是一年份的授權，進入 StreamFab YouTube Downloader 之後，點擊 YouTube 就可以開始搜尋你要下載的影片啦，由於它內建瀏覽器，所以我們不須要關閉視窗開啟 Chrome 找影片，在裡面就可以一站式完成。

打開影片之後，影片左上角會出現「下載按鈕」。

可以選擇下載單個影片，或下載整個「播放清單」。

影片的話直最高可以支援到 8K 影片下載，不過實際上還是要看來源影片畫質提供到哪裡。

音樂的部分音質最高可以到 320 kbps。

下載完成之後，到「本地檔案」中就可以認領你下載的檔案啦～我覺得這款用來下載 YouTube「播放清單」非常好用，這樣音樂就不用一首一首下載也能離線收聽啦，載點放在下方，大家趕快趁活動結束前去領取吧！

https://zh.dvdfab.cn/

Windows 下載：

StreamFab YouTube Downloader：https://dvdfab.cn/mlink/download.php?g=StreamFab_Online

macOS 下載：

https://dvdfab.cn/mlink/download.php?g=StreamFab_MAC