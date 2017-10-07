123APPS 網路應用程式，PDF 轉檔、音樂剪裁剪輯合併轉檔、影片轉檔剪裁、麥克風錄影等功能

2017-10-07 11:03:58 艾倫
123APPS 線上免費網路應用程式

123APPS 免費網路應用程式網站，網站上支援 PDF 轉檔、合併多首 MP3 歌曲、音樂格式轉檔、影片格式轉檔功能，另外也可以剪輯 iPhone 鈴聲的 m4r 格式，也能線上剪輯麥克風錄音的檔案，還有攝影機錄製的檔案也能夠過 123APPS 來編輯，剪輯師若有特殊音效要合併使用、音樂或影片需要轉檔時，123APPS 能幫上大忙，而且網站上所有提供的服務都是免費的唷！

123APPS 免費網路應用程式：https://123apps.com/tw/
▽ 站上共有 10 款免費的網路應用程式，支援 PDF 轉檔、合併多首 MP3 歌曲、音樂格式轉檔、影片格式轉檔功能、剪輯麥克風錄音的檔案、攝影機錄製的檔案以及線上解壓縮的功能，這 10 款的免費應用程式都很實用。

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▽ PDF TOOLS：https://pdf.io/

支援 PDF 分割、PDF 合併、Word 轉 PDF、PDF 轉 Word、Excel 轉 PDF、PDF 轉 Excel、JPG 轉 PDF...等功能，只要把檔案上傳後就可以進行轉檔的動作。

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▽ Audio Cutter：http://mp3cut.net/tw/

Audio Cutter 支援 300多種音樂格式，線上剪輯音樂時還可以設定淡出、淡入的功能，也能製作支援 iPhone鈴聲的 m4r格式。

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▽ Audio Converter：http://online-audio-converter.com/tw/

這功能支援 300 多種音樂格式互相轉檔，有影片想轉成  MP3、wav、ogg..等音樂格式也有支援唷！

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▽ Video Converter：http://convert-video-online.com/tw/

透過 Video Converter 轉檔的影片檔案最大可支援 2GB，可以直接在網頁上更改影片格式、解析度和檔案大小..等設定，而且我們上傳的影片在轉檔結束後的幾個小時就會自動刪除，可以放心影片檔案不會被洩漏出去。

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▽ Video Cutter：http://online-video-cutter.com/tw/

Video Cutter 除了可以剪輯影片外，可以旋轉影片，像是 90 度、180 度、270 度的影片選轉都是可以的，就不用上網找付費的軟體來旋轉影片了。

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▽ Voice Recorder：https://online-voice-recorder.com/tw/

Voice Recorder 會常需要用到麥克風錄音朋友小幫手，上傳錄音檔後會自動偵測開頭和結尾無聲的片段，方便我們剪輯時可直接刪除。

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▽ Video Recorder：https://webcamera.io/tw/

電腦安裝好攝影機後就可透過 Video Recorder 來錄製影片，影片的長度不限，錄製完成的影片可儲存在我們電腦中或是像 Google Drive 或是 Dropbox 雲端硬碟中。

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▽ Archive Extractor：https://extract.me/tw/

當有壓縮檔需解壓縮時，也可上傳檔案後讓 Archive Extractor 幫忙解壓縮，最常見的 7z、rar、exe、dmg...等檔案都可以線上解壓縮。

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▽ 艾倫就使用 Audio Joiner 可合併無限多首歌曲做為範例跟大家介紹，不論你有幾首歌要合併，只要將歌曲上傳到 Audio Joiner 就能把所有歌曲都合併串連在同一首歌裡，喜歡聽副歌的朋友，也可以把多首副歌全部合併成一首歌，可自行調整需要的音樂區間，每首歌曲銜接時有淡入和淡出的效果，讓所有歌曲合併後聽起來都很自然和順暢。

Audio Joiner 線上合併多首MP3歌曲：http://audio-joiner.com/tw/

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▽ 艾倫的將這四首舞曲合併起來，這些 MP3 音樂都是從 YouTube 下載的，艾倫之前分享過一些下載 YouTube 音樂的教學，也想從 YouTube 下載 MP3 音樂的朋友可以參考一下。
- 一輩子都記得 YouTube 下載只要減去 ube，下載影片與 MP3 都可以，手機板也支援
- TheYouMp3 線上工具，快速下載 YouTube 成 MP3 音樂檔案
- 內建的手機鈴聲聽膩了嗎？Peggo 下載 YouTube 音樂變成手機鈴聲

準備好要 MP3 音樂後，我們就準備來合併吧！

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▽ 開啟 Audio Joiner 網頁，按下 Add tracks，一口氣把要合併的歌曲全部加入。

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▽ 選擇單首歌曲時，按下 Play 就可以線上試聽整首歌，拖曳下方藍色標可調整我們需要的音樂區間。

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▽ 要調整合併歌曲的順序從後方紅框內功能鍵就可以調整順序了，順序都確認無誤時按下 join 就可開始合併了。

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▽ 合併完成後按下 Download 就可以下載回電腦了。

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不論是 PDF 轉檔、音樂格式轉檔、影片格式轉檔、音樂剪輯、影片剪輯、線上解壓縮檔...等功能，123APPS 都是我們的小幫手！

123APPS 免費網路應用程式：https://123apps.com/tw/

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