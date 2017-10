FREE for commercial use. 線上免費圖片素材庫:http://freeforcommercialuse.net/

艾倫再來推薦較貼近生活的 FREE for commercial use. 免費圖片素材庫,站上的圖片數量有 1040 張,雖然數量不算多,但每一張圖片都是高解析的 300dpi,站上圖片的分類有商業,食物,兒童,自然,季節,運動,風景,運輸,城市..等圖片,和一般圖片素材網不同的是 FREE for commercial use. 圖片風格都比較貼近我們的生活,每一張圖片不論是個人或是商業用途都可以免費下載使用。▽ 網頁沒有很華麗的頁面,一進網站就很清楚的告訴我們,站上提供的圖片解析都是 300dpi,個人或商業用途都可免費下載使用,截至 2017/07/31目前站上有 1040 張免費圖片。

▽ 首頁下方提供最新的圖片內容。▽ 另外還可以透過分類來找圖片,分類有 BUSINESS、FOOD&DRINK、KIDS、NATURE、SEASONAL、SPORT、TECHNIC、THE ALPS、TRANSPORT、URBAN、商業、食物、兒童、自然、季節、運動、風景、運輸、城市..等圖片都有。進入每個分類後,上方都會提醒我們該分類目前有幾張圖片,像是 BUSINESS 目前有 112 張免費圖片。▽ 進入想下載的圖片後,下方有圖片簡單的介紹,圖片解析度、檔案大小、授權方式...等資訊,按下 DOWNLOAD FREE THE HI-RES PHOTO 就準備下載。▽ 按下 DOWNLOAD FREE THE HI-RES PHOTO 會在跳出下方頁面,可選擇直接下載還是儲存在 HiDrive 雲端空間裡。▽ FREE for commercial use. 所有提供的照片都很貼近我們的生活,艾倫提供幾張圖片先讓大家欣賞。圖片網址: http://freeforcommercialuse.net/portfolio/strawberry-bakery-sweet-cake/ ▽ 圖片網址: http://freeforcommercialuse.net/portfolio/vintage-minolta-xg-9-camera/ ▽ 圖片網址: http://freeforcommercialuse.net/portfolio/mountainbiker-freestyle-park/ ▽ 圖片網址: http://freeforcommercialuse.net/portfolio/forest-branch-autumn-drop/ ▽ 圖片網址: http://freeforcommercialuse.net/portfolio/boy-fall-forest-autumn/ 雖然 FREE for commercial use. 線上圖庫的數量不多,但都是貼近生活的相關圖片,最棒的是提供 300dpi的高解析圖片,商業用途也可以免費下載使用唷!FREE for commercial use. 線上免費圖片素材庫: http://freeforcommercialuse.net/