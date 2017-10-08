艾倫再來推薦較貼近生活的 FREE for commercial use. 免費圖片素材庫，站上的圖片數量有 1040 張，雖然數量不算多，但每一張圖片都是高解析的 300dpi，站上圖片的分類有商業，食物，兒童，自然，季節，運動，風景，運輸，城市..等圖片，和一般圖片素材網不同的是 FREE for commercial use. 圖片風格都比較貼近我們的生活，每一張圖片不論是個人或是商業用途都可以免費下載使用。
FREE for commercial use. 線上免費圖片素材庫：http://freeforcommercialuse.net/
▽ 網頁沒有很華麗的頁面，一進網站就很清楚的告訴我們，站上提供的圖片解析都是 300dpi，個人或商業用途都可免費下載使用，截至 2017/07/31目前站上有 1040 張免費圖片。
▽ 首頁下方提供最新的圖片內容。
▽ 另外還可以透過分類來找圖片，分類有 BUSINESS、FOOD&DRINK、KIDS、NATURE、SEASONAL、SPORT、TECHNIC、THE ALPS、TRANSPORT、URBAN、商業、食物、兒童、自然、季節、運動、風景、運輸、城市..等圖片都有。
進入每個分類後，上方都會提醒我們該分類目前有幾張圖片，像是 BUSINESS 目前有 112 張免費圖片。
▽ 進入想下載的圖片後，下方有圖片簡單的介紹，圖片解析度、檔案大小、授權方式...等資訊，按下 DOWNLOAD FREE THE HI-RES PHOTO 就準備下載。
▽ 按下 DOWNLOAD FREE THE HI-RES PHOTO 會在跳出下方頁面，可選擇直接下載還是儲存在 HiDrive 雲端空間裡。
▽ FREE for commercial use. 所有提供的照片都很貼近我們的生活，艾倫提供幾張圖片先讓大家欣賞。
圖片網址：http://freeforcommercialuse.net/portfolio/strawberry-bakery-sweet-cake/
▽ 圖片網址：http://freeforcommercialuse.net/portfolio/vintage-minolta-xg-9-camera/
▽ 圖片網址：http://freeforcommercialuse.net/portfolio/mountainbiker-freestyle-park/
▽ 圖片網址：http://freeforcommercialuse.net/portfolio/forest-branch-autumn-drop/
▽ 圖片網址：http://freeforcommercialuse.net/portfolio/boy-fall-forest-autumn/
雖然 FREE for commercial use. 線上圖庫的數量不多，但都是貼近生活的相關圖片，最棒的是提供 300dpi的高解析圖片，商業用途也可以免費下載使用唷！
FREE for commercial use. 線上免費圖片素材庫：http://freeforcommercialuse.net/
開箱評測 Samsung Galaxy Note8 相當滿意，雙鏡頭、S Pen、Bixby 全面進化
ASUS Zenbo 智慧機器人，與巧虎一起唱唱跳跳，居家生活好夥伴！
Synology DiskStation DS1517+ 記憶體大升級，M2D17 轉接卡擴充 M.2 SATA SSD 快取