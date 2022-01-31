designstripe

線上免費圖庫找不到自己需要的情境？最近小編發現一個非常強大的免費插圖網站 designstripe，與其它圖庫相當不同 designstripe 可以依照自己的需求，利用內建現成插圖打造不同的情境，如此一來就算沒有設計、美編的底子，每個人都可以輕鬆做出符合自己需求的插圖，也不用上各大插圖素材網站找到懷疑人生，是一款非常實用的插圖素材網站，有需要的朋友請收下囉！另一款我自己滿常使用的 Stories by Freepik 也一併推薦給大家啦。

免費插圖

進入 designstripe 點擊右上角快速註冊一個帳號才能使用，可以透過 Google 快速登入並不會很麻煩。

免費圖庫

註冊完成後，就可以看到 designstripe 上方有許多插畫分類。

免費插圖素材

designstripe 並非完全免費，不過免費素材模板也有超過 200 款，我個人覺得是滿夠用的，點擊進入免費專區後就可以看到所有的免費插話素材。

免費可商用插圖

找到接近自己想用的情境點擊進去，就能看到編輯頁面啦，畫面中的元素可以點擊修改顏色或圖片素材。

免費可商用圖片

右側的功能欄位 Scene detail、Look & feel 可以拖移來增加圖片中的元素、顏色。

designstripe

也可以新增、減少插圖中的元素。

designstripe

如果編輯到一半覺得想儲存的話，可以點擊上方 Save a snapshot 來儲存臨時版本。

designstripe

下載的話免費方案有提供 PNG、JPG 及 SVG，尺寸則有小、中、大能夠挑選，挑選完畢後按下 Download 直接就能儲存到電腦中囉，算是一款客製化程度滿高的插圖素材資源，連結放在下面，留給大家自己探索，有需要用到插圖素材的朋友趕快收下吧。

傳送門：designstripe

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