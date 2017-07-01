影片剪輯口袋名單！Pixabay Videos 提供免費線上高畫質影音素材

2017-07-01 05:54:45 艾倫
Pixabay

Pixabay Videos 站內提供了數千支高畫質影片讓大家免費下載使用，艾倫衷心覺得影片後製剪輯真不是人幹的，有限的時間內要呈現一部有內容的影片，除了讓整部影片流暢播放外，中間轉場的影片也很重要，又不能太突兀、又不能太無聊，又需要控制整部影片的節奏，艾倫推薦各位辛苦的影片剪輯人員將 Pixabay Videos 放入口袋名單中，需要轉場影片時可以來這裡找找免費的轉場影片使用。

Pixabay Videos 網站：https://pixabay.com/en/videos/

▽ 站上提供搜尋功能，輸入英文關鍵字就能找到需要的轉場影片。
pixabayvideo

▽ Pixabay Videos 提供的影片種類很多，而且有 HD 和 4K 的免費影片提供大家使用。

pixabayvideo

▽ 預覽影片的時後不需要一部一部點進去看，而是將滑鼠移到小圖的影片上，等約 3秒鐘的時間影片就會開始播放，省去一部一部點進去看的時間。

pixabayvideo

pixabayvideo

▽ 每部影片詳細的資料也有標示，檔案格式、最大解析度、影片時間、上傳的時間、被瀏覽的次數和被下載的次數都有詳細被紀錄著。

pixabayvideo

▽ 按下 Free Download 時，所有的解析度都會列出，我們可依據需求來下載使用。

pixabayvideo

有了下載免費轉場影片的 Pixabay Videos，就不用擔心剪輯的影片枯燥無味了。

Pixabay Videos 網站：https://pixabay.com/en/videos/

更多資訊請參考：
LG G6 超廣角相機手機評測，相比全幅單眼廣角到什麼程度呢？
Zenbo 智慧居家機器人，讓小朋友與巧虎一起唱唱跳跳吧！
LG SUPER UHD TV Nano Cell™ 奈米顯示科技讓你有更棒的視覺體驗

影片剪輯口袋名單！Pixabay Videos 提供免費線上高畫質影音素材 相關文章


訪客留言

影片剪輯口袋名單！Pixabay Videos 提供免費線上高畫質影音素材 參考資料

Pixabay Videos免費高畫質影片圖庫，數千支CC0影音素材下載可商用 ...
2016年11月16日 - Pixabay 幾週前推出全新的Pixabay 2.0，增強瀏覽體驗以及篩選、搜尋等功能外，現在也開始收錄免費影片素材。
VidsPlay 高畫質免費影片素材圖庫，720p、1080p 影音下載 CC0 授權
本文要再來推薦一款免費影片素材庫「VidsPlay」，網站收錄超過四百個免費高畫質影片素材，包括 720p 及 1080p ，完全免費、可自由下載使用的影音片段，適合使用於網站設計、專案開發計畫等等，無版權限制，也無須標示出處或連回來源網站。
大衛說...: Pixabay Videos 免費高畫質影片圖庫，數千支CC0 影音素材 ...
2016年11月11日 - 免費資源網路社群推薦過不少免費圖庫，其中Pixabay 收錄超過70 萬張免費相片、向量圖及藝術插圖，可用於商業用途是非常值得收藏的素材資源，&nbsp;...
玩火、隱身術太真實超強剪接師影片爆紅- 國際- 自由時報電子報
2015年2月10日 - 金恩在網路上人稱「後製之王（Final Cut King）」，今年24歲。他在自己的影片中一下被火燒、一下化身為數十張照片、一下從2D照片中拉出活生生的小&nbsp;...
免費相片,貼圖,動畫,icon, 影音, 字型, 影片 | Pearltrees
Pixabay Videos 免費高畫質影片圖庫，數千支 CC0 影音素材下載可商用. Search, customize and download illustrations. Illustrio 不是設計師也能「自助設計」特殊內容的精美簡報插圖！ 常常在找簡報等文件需要的圖案時，總是煩惱只能找到千篇一律，或是無法 ...
Pixabay Videos 免費高畫質影片圖庫，數千支CC0 影音素材 ... - Pinterest
Pixabay Videos 免費高畫質影片圖庫，數千支CC0 影音素材下載可商用.
免費影片素材- 免費資源網路社群
VidsPlay 高畫質免費影片素材圖庫，720p、1080p 影音下載CC0 授權. VidsPlay ... Pixabay Videos 免費高畫質影片圖庫，數千支CC0 影音素材下載可商用. Pixabay&nbsp;...
免費資源網路社群：Pixabay Videos 免費高畫質影片圖庫，數千支CC0 ...
2016年11月11日 - 免費資源網路社群推薦過不少免費圖庫，其中Pixabay 收錄超過70 萬張免費相片、向量圖及藝術插圖，可用於商業用途是非常值得收藏的素材資源，&nbsp;...
CC0 免費圖庫搜尋引擎 - Home | Facebook
Pixabay Videos 免費高畫質影片圖庫，數千支 CC0 影音素材下載可商用 Pixabay Free Videos 以免費影片影音素材資源為主，記得之前介紹 Pixabay 時還沒有提供影音，現在網站上收錄的影片數量已超過 3,700 支免費影片，每日更新，還有原創高畫質的影片 ...
Pixabay Videos 免費高畫質影片圖庫，數千支 CC0 影音素材下載可商用
Pixabay Free Videos 以免費影片影音素材資源為主，記得之前介紹 Pixabay 時還沒有提供影音內容，現在網站上收錄的影片數量已經超過 3,700 支免費影片，每日更新，還有一些原創高畫質的影片，使用者可自由下載使用。