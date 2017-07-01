Pixabay Videos 站內提供了數千支高畫質影片讓大家免費下載使用，艾倫衷心覺得影片後製剪輯真不是人幹的，有限的時間內要呈現一部有內容的影片，除了讓整部影片流暢播放外，中間轉場的影片也很重要，又不能太突兀、又不能太無聊，又需要控制整部影片的節奏，艾倫推薦各位辛苦的影片剪輯人員將 Pixabay Videos 放入口袋名單中，需要轉場影片時可以來這裡找找免費的轉場影片使用。
Pixabay Videos 網站：https://pixabay.com/en/videos/
▽ 站上提供搜尋功能，輸入英文關鍵字就能找到需要的轉場影片。
▽ Pixabay Videos 提供的影片種類很多，而且有 HD 和 4K 的免費影片提供大家使用。
▽ 預覽影片的時後不需要一部一部點進去看，而是將滑鼠移到小圖的影片上，等約 3秒鐘的時間影片就會開始播放，省去一部一部點進去看的時間。
▽ 每部影片詳細的資料也有標示，檔案格式、最大解析度、影片時間、上傳的時間、被瀏覽的次數和被下載的次數都有詳細被紀錄著。
▽ 按下 Free Download 時，所有的解析度都會列出，我們可依據需求來下載使用。
有了下載免費轉場影片的 Pixabay Videos，就不用擔心剪輯的影片枯燥無味了。
Pixabay Videos 網站：https://pixabay.com/en/videos/
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