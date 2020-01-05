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需要去被圖片的時候，其實不需要下載圖片後自己去背，因為今天要跟大家分享這款 Pngtube 免費去背圖庫，圖庫中專門收藏超過百萬張 png 去背圖片，免費提供給大家下載使用，以提供個人免費使用為主，如果需要加快你的工作流程，不妨把去背的時間省下來，到 Pngtube 挖寶，下載一張可以直接使用的去背好的 png 圖片吧。更多圖庫你可以參考：Image Finder 免費圖庫高品質可商用，超過 16 萬張隨你下載

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△ 進入 Pngtube 首頁就可以看到大大的搜尋欄，直接在這裡面輸入關鍵字就可以找到圖片。Pngtube 這個圖庫最大的三個特色就是每日更新圖片、免費個人使用、快速搜尋圖片。

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△ 不搜尋的話往下滑，就可以看到本週熱門搜尋圖片，能夠看到大家都在找些什麼，因為聖誕節快到了，因此上面出現聖誕節相關的佈置圖片也是滿合理的～

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△ 每張圖片的縮圖下方都會有圖片尺寸及檔案大小。

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△ 點擊進入之後就可以看到大圖，以及圖片觀看次數、下載次數、使用規範等詳細資訊，要下載的話不知道為什麼右下方的綠色下載按鈕不能下載，所以就再一次點擊大圖。

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△ 這時候會進入下一個頁面，點擊下面的綠色下載按鈕，png 圖片就會下載到電腦中囉！

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