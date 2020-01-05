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△ 不搜尋的話往下滑，就可以看到本週熱門搜尋圖片，能夠看到大家都在找些什麼，因為聖誕節快到了，因此上面出現聖誕節相關的佈置圖片也是滿合理的～

△ 每張圖片的縮圖下方都會有圖片尺寸及檔案大小。

△ 點擊進入之後就可以看到大圖，以及圖片觀看次數、下載次數、使用規範等詳細資訊，要下載的話不知道為什麼右下方的綠色下載按鈕不能下載，所以就再一次點擊大圖。

△ 這時候會進入下一個頁面，點擊下面的綠色下載按鈕，png 圖片就會下載到電腦中囉！

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