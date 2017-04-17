Bing Homepage Gallery 全球最美桌面圖庫網站，收錄 Bing 每日精選圖片

2017-04-17 12:53:58 艾倫
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Bing 是眾所皆知的搜尋引擎，與同是搜尋引擎 Google 最大的不同是 Bing 每天都會在首頁更新世界各國攝影師的圖片作品，艾倫要推薦的 Bing Homepage Gallery 正是收錄許多 Bing 背景圖片的圖片庫，只要在 Bing 有看過的背景圖，在 Bing Homepage Gallery 都可以找的到，而且也提供網友免費下載當成桌布使用，更能依分類、標籤、顏色、節日、地區與不同國家來快速分類，是我所見過最賞心悅目的桌布網站。

Bing Homepage Gallery 網址：http://www.bing.com/gallery/

▽ Bing Homepage Gallery 網頁上的每張圖片都會標示照片拍攝的日期。
Homepage Gallery01

▽ 可從左側欄依分類、標籤、顏色、節日、地區或國家等方式來勾選我們搜尋圖片的條件，找出我們喜愛的圖片。

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▽ 每張圖片都有標題、拍攝地點、日期、圖片說明等資訊，Bing Homepage Gallery 的圖片可以直接下載，網站中所有的圖片都可免費使用，也能拿來當電腦桌面使用，若有 OneDrive 雲端空間也可另存收藏。

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艾倫提供 5 張很美的圖片提供大家欣賞，喜歡的話可從圖片網址直接下載，圖片中的地點都真實的存在著，地球上還是有很多美麗的地方。

▽ 圖片網址：http://www.bing.com/gallery/#images/LakeWakapitu


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▽ 圖片網址：http://www.bing.com/gallery/#images/TrakaiIslandCastle

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▽ 圖片網址：http://www.bing.com/gallery/#images/CabinetClimber

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▽ 圖片網址：http://www.bing.com/gallery/#images/MossTrees

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▽ 圖片網址：http://www.bing.com/gallery/#images/ScottishSquirrel

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Bing Homepage Gallery 網址：http://www.bing.com/gallery/

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