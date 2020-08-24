想找免費圖標嗎？今天要推薦 CSS.GG 國外免費商業圖標搜尋網站，目前收錄超過 700 張以上的圖標，涵蓋 17 種不同風格類型而且所有圖標都有 MIT 授權，圖標的顏色有 5 種任我們挑選。此外你可以將圖標運用在商業或個人的用途，並且能夠複製、重製與重新授權…等等，CSS.GG 目前所有的圖標都支援 Figma 格式開啟，也支援 css、svg、tsx、fig、xd、json 與 xml 格式，可以根據你所需要的格式進行免費下載，接下來就讓小編帶大如何在 CSS.GG 中搜尋圖標與下載各種格式的圖示。如果你想要尋找更多免費圖標網站，可以參考：Tabler Icons、Icons8 以及 illustrio 圖示風格產生器。

首先進入 CSS.GG 的官網，往下滑會動會看到「View all icons」，點進去之後就可進入所有圖標的查詢頁面。

進入圖標查詢頁面後，可以從左邊選擇 17 種不同風格類別的圖標，或是透過上方的搜尋框進行圖標的搜索 （ 目前只能輸入英文查詢 ）

選好自己喜歡的圖標後，在右邊可以選擇你想要的格式來下載，能夠選擇 .css、.svg、.tsx、.fig、.xd、.json、.xml 格式，選好之後點擊旁邊的「Download」按鈕就可進行下載。

如果覺得 CSS.GG 背景太亮的話，右上角有一個「太陽圖示」，按下去後就會變黑色，顏色及圖標是不是變得較清楚啦 ?

在圖標查詢頁面中，還可以調整圖標的大小以及顏色呦 !

如果在選好的圖標中更改顏色，也會讓所有 CSS.GG 裡的圖標顏色一起改變，就像牽一髮而動全身的概念啦 !

重點來啦 ! 在選好圖標的下方有圖標的程式碼頁面，右上方會提供 CSS、SVG 與 TSX 的程式碼，並能透過左上角複製或直接下載，接著直接貼上你的專案程式碼當中就可進行使用，除了程式碼之外也提供不同的方式匯入 CSS 樣式表，像是 HTML、CSS、JSON、XML 等格式，可根據你的使用情況再來考慮已不同的方式匯入呦 ! CSS.GG 提供很多免費的圖標，也能線上編輯圖標的顏色，操作簡單不複雜，有需要圖標的朋友快把 CSS.GG 加入書籤中吧 !

css.gg 官方網站：https://css.gg/