Later ! 專為 Instagram 量身訂做的貼文排程 App

大家都會在 Instagram 中發佈貼文對吧 ? 不過像一些網美、商業周刊、攝影師或是科技資訊等等的官方 IG ，每天都要發好幾篇貼文，甚至需要安排自己每隔多長時間再發佈，肯定覺得不太方便吧 ! 今天小編要來介紹專為 Instagram 量身訂做的貼文排程工具 Later，支援 iOS 及 Android 兩個手機平台，特色就是能讓自己先編輯好貼文的照片與文字，時間到的時候會在手機螢幕通知提醒你，你只需要點開提醒資訊就能進行發文了！如此方便 Instagram 預約排程發文工具，趕緊來看看如何操作吧！

Later ! 專為 Instagram 量身訂做的貼文排程 App

首先先開啟 Later App 後，點選「Create Account」進行註冊，註冊完畢後再點選「Connect Instagram」。

Later ! 專為 Instagram 量身訂做的貼文排程 App

接著我們來登入自己的 IG 帳戶 ，點選「授權」就可在 Later 中預排貼文了。

Later ! 專為 Instagram 量身訂做的貼文排程 App

接著我們進到「Media Library」的頁面，點選右下角的「＋」>「Photo Library」。

Later ! 專為 Instagram 量身訂做的貼文排程 App

選一張你想上傳預約發文的圖片後，點擊開該圖片後，按底部的「Create Post」。

Later ! 專為 Instagram 量身訂做的貼文排程 App

接下來點擊你個人的 IG 資訊，就可在照片下方的欄位內輸入貼文內容，確認輸入的內容沒問題後點選右上角的「Next」。

Later ! 專為 Instagram 量身訂做的貼文排程 App

接著點選「Pick a Time」後就可以開始為該貼文排程時間，選擇你想預約發文的時間及日期，在按下「Set Time」這樣預約時間就排成好了。

Later ! 專為 Instagram 量身訂做的貼文排程 App

接著我們可以從底下「Schedule」中的 Preview 看到已發佈或即將要發佈的貼文，再來到旁邊的 Calendar 可查看你貼文排程的時間。

Later ! 專為 Instagram 量身訂做的貼文排程 App

時間到了 Later 會在螢幕通知上提醒你要 PO 文了，此時你必須點進去通知訊息，然後選擇「Open in Instagram」。

Later ! 專為 Instagram 量身訂做的貼文排程 App

接著點選「Instagram」，然後 Later App 就會為你附上照片並自動複製你所打的文字內容，你只需要「貼上文字」按下 OK 就能發佈出去囉 !

Later ! 專為 Instagram 量身訂做的貼文排程 App

這樣貼文排程就大功告成啦 ! 比較可惜的地方是 Later App 無法做到全自動發文，但至少能讓大家事先編輯好自己的貼文內容及照片，讓你時間到時再次檢查是否要發文。好啦 ! 以上就是小編為大家帶來專為 Instagram 量身訂做的 Later App 介紹，如果大家覺得方便及實用的話，可以下載開始預約貼文排程囉！

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